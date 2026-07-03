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        Haberler Bilgi Ekonomi UZMAN ÖĞRETMEN MAAŞI ZAMMI HESAPLAMA: 2026 Temmuz zammı ile Uzman öğretmen maaşı ne kadar, kaç TL oldu? - Memur Maaşı zammı

        UZMAN ÖĞRETMEN MAAŞI ZAMMI HESAPLAMA: 2026 Temmuz zammı ile Uzman öğretmen maaşı ne kadar, kaç TL oldu? - Memur Maaşı zammı

        Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından, uzman öğretmenlerin Temmuz ayında alacağı maaş artışı da netleşmeye başladı. Kamu görevlilerinin maaşlarına yansıyacak 6 aylık enflasyon farkı, yeni zamlı maaş hesaplamalarında temel belirleyici olacak. Bu nedenle uzman öğretmen kadrosunda görev yapanlar, Temmuz zammı sonrası maaşlarının ne kadar artacağını ve en düşük uzman öğretmen maaşının hangi seviyeye çıkacağını araştırıyor. Peki, Temmuz ayı itibarıyla uzman öğretmen maaşına yüzde kaç zam yapılacak? En düşük uzman öğretmen maaşı ne kadar olacak? İşte zamlı maaş hesaplamalarına ilişkin öne çıkan detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 2026-07-03 10:07:55 Güncelleme:
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        Temmuz ayı memur maaşı zammı için gözler enflasyon verilerine çevrilmişti. Haziran enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte 6 aylık fark kesinleşirken, uzman öğretmen maaşlarına yapılacak artış da yeniden gündemin ilk sıralarına yerleşti. Kamu çalışanlarının yeni maaş hesabında belirleyici olacak zam oranı sonrası, uzman öğretmenlerin Temmuz ayında ne kadar maaş alacağı merak ediliyor. Peki, Temmuz zammı uzman öğretmen maaşlarına nasıl yansıyacak? En düşük uzman öğretmen maaşı ne kadar olacak? İşte zamlı maaşlara ilişkin beklenen tablo...

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        HAZİRAN 2026 ENFLASYON ORANI İLE TEMMUZ ZAMMI BELLİ OLUYOR!

        Haziran ayı enflasyon oranı Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK tarafından yüzde 0,99 olarak açıklandı.

        Enflasyon oranları doğrultusunda güncel zam hesaplamasını birazdan haberimize eklenecektir.

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        UZMAN ÖĞRETMEN MAAŞI NE KADAR OLDU?

        Buna göre Ocak ayına göre 6 aylık enflasyon farkı da 17,76 oldu. Toplu sölzeşme farkı ile birlikte memur maaşlarına da yüzde 13.52 zam gelmiş oldu.

        Zam oranıyla güncel hesaplamaları birazdan paylaşacağız.

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        TEMMUZ MEMUR MAAŞ ZAMMI YÜZDE KAÇ OLACAK?

        Toplu sölzeşme farkı ile birlikte memur maaşlarına da yüzde 13.52 zam gelmiş oldu.

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