Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Ekonomi Vaiz maaşı ne kadar, kaç TL oldu? MEMUR MAAŞI ZAMMI AÇIKLANDI! || 2026 Temmuz Zamlı Memur Maaşları Ne Kadar Oldu? İşte Güncel Liste

        Vaiz maaşı ne kadar, kaç TL oldu? MEMUR MAAŞI ZAMMI AÇIKLANDI! || 2026 Temmuz Zamlı Memur Maaşları Ne Kadar Oldu? İşte Güncel Liste

        Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Haziran ayı enflasyon verileri, milyonlarca kamu çalışanı gibi Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde görev yapan vaizlerin maaşlarında da yeni bir dönemin kapısını araladı. Yılın ilk altı aylık enflasyon farkının netleşmesiyle birlikte memur maaşlarına yapılacak artış oranları gündemin en sıcak başlıkları arasında yer alırken, vaiz maaşlarının ne kadar olduğu ve zam sonrası nasıl bir tablo ortaya çıktığı da merak konusu haline geldi. Açıklanan veriler sonrası oluşan yeni maaş dengesi, kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, detaylar dikkatle takip ediliyor. Peki Vaiz maaşı ne kadar oldu? Ayrıntılar haberimizde.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 2026-07-03 11:06:24 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        Zamlı vaiz maaşlarının ne kadar olduğu, Haziran ayı enflasyon verilerinin Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanmasının ardından yeniden gündeme geldi. Ocak ayına göre belirlenen 6 aylık enflasyon farkının netleşmesiyle birlikte, vaiz maaşlarına yapılacak artış oranı da kesinlik kazanmış oldu. Bilindiği üzere memur maaş zamları; enflasyon farkı ile toplu sözleşmeden doğan artışın bir araya gelmesiyle belirleniyor. Bu gelişmelerin ardından vaiz maaşlarında oluşan yeni tablo merak edilirken, zam oranları ve güncel maaşlara ilişkin ayrıntılar araştırılmaya başlandı. Peki, Vaiz maaşı ne kadar, kaç TL oldu? Ayrıntılar haberimizde.

        2

        VAİZ MAAŞ ZAMMI 2026 TEMMUZ NE KADAR, KAÇ TL?

        Haziran ayı enflasyon oranı Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK tarafından yüzde 0,99 olarak tespit edildi. Buna göre Ocak ayına göre 6 aylık enflasyon farkı da 17,76 oldu. Toplu sölzeşme farkı ile birlikte memur maaşlarına da yüzde 13.52 zam gelmiş oldu. Bu sonuçlara göre vaiz maaşları 72.082 TL oldu.

        2026 TEMMUZ ZAMLI MEMUR MAAŞLARI TABLOSU

        3
        4
        5
        ÖNERİLEN VİDEO

        10 yaşındaki çocuğa şiddet

        Konya'da çocuğu darbeden şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldı (DHA)

        Haberi Hazırlayan: Erdem Alişarlı
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        En düşük emekli aylığının artırılmasına ilişkin teklif TBMM'ye sunulacak
        En düşük emekli aylığının artırılmasına ilişkin teklif TBMM'ye sunulacak
        Maaş zamları belli oldu
        Maaş zamları belli oldu
        Sigaraya ÖTV zammı gelmedi
        Sigaraya ÖTV zammı gelmedi
        Eşel mobil sistemi sonlandırılıyor
        Eşel mobil sistemi sonlandırılıyor
        Haziran ayı enflasyonu açıklandı
        Haziran ayı enflasyonu açıklandı
        Bedelli askerlik ne kadar oldu?
        Bedelli askerlik ne kadar oldu?
        Kirada tavan zam belli oldu
        Kirada tavan zam belli oldu
        F.Bahçe'de ayrılıklar netleşiyor!
        F.Bahçe'de ayrılıklar netleşiyor!
        Google'a 4,1 milyar Euro ceza!
        Google'a 4,1 milyar Euro ceza!
        Trump Ankara'da kimlerle görüşecek?
        Trump Ankara'da kimlerle görüşecek?
        Ankara'daki tarihi NATO Zirvesi'ne sayılı günler kaldı
        Ankara'daki tarihi NATO Zirvesi'ne sayılı günler kaldı
        "Gürültü yapma" uyarısına otomatik silahla kurşun yağdırdı!
        "Gürültü yapma" uyarısına otomatik silahla kurşun yağdırdı!
        Kontakt lens satışında yeni dönem
        Kontakt lens satışında yeni dönem
        Tour de France etapları iptal edilebilir
        Tour de France etapları iptal edilebilir
        Araç içi aksesuarlara düzenleme Resmi Gazete'de!
        Araç içi aksesuarlara düzenleme Resmi Gazete'de!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Aile tatili
        Aile tatili
        Bir anda saldırdılar... Kendi arıları öldürdü!
        Bir anda saldırdılar... Kendi arıları öldürdü!
        Evlilik açıklaması
        Evlilik açıklaması
        Erkekleri taciz eden kadın gözaltına alındı
        Erkekleri taciz eden kadın gözaltına alındı