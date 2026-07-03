Vaiz maaşı ne kadar, kaç TL oldu? MEMUR MAAŞI ZAMMI AÇIKLANDI! || 2026 Temmuz Zamlı Memur Maaşları Ne Kadar Oldu? İşte Güncel Liste
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Haziran ayı enflasyon verileri, milyonlarca kamu çalışanı gibi Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde görev yapan vaizlerin maaşlarında da yeni bir dönemin kapısını araladı. Yılın ilk altı aylık enflasyon farkının netleşmesiyle birlikte memur maaşlarına yapılacak artış oranları gündemin en sıcak başlıkları arasında yer alırken, vaiz maaşlarının ne kadar olduğu ve zam sonrası nasıl bir tablo ortaya çıktığı da merak konusu haline geldi. Açıklanan veriler sonrası oluşan yeni maaş dengesi, kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, detaylar dikkatle takip ediliyor. Peki Vaiz maaşı ne kadar oldu? Ayrıntılar haberimizde.
Zamlı vaiz maaşlarının ne kadar olduğu, Haziran ayı enflasyon verilerinin Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanmasının ardından yeniden gündeme geldi. Ocak ayına göre belirlenen 6 aylık enflasyon farkının netleşmesiyle birlikte, vaiz maaşlarına yapılacak artış oranı da kesinlik kazanmış oldu. Bilindiği üzere memur maaş zamları; enflasyon farkı ile toplu sözleşmeden doğan artışın bir araya gelmesiyle belirleniyor. Bu gelişmelerin ardından vaiz maaşlarında oluşan yeni tablo merak edilirken, zam oranları ve güncel maaşlara ilişkin ayrıntılar araştırılmaya başlandı. Peki, Vaiz maaşı ne kadar, kaç TL oldu? Ayrıntılar haberimizde.
VAİZ MAAŞ ZAMMI 2026 TEMMUZ NE KADAR, KAÇ TL?
Haziran ayı enflasyon oranı Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK tarafından yüzde 0,99 olarak tespit edildi. Buna göre Ocak ayına göre 6 aylık enflasyon farkı da 17,76 oldu. Toplu sölzeşme farkı ile birlikte memur maaşlarına da yüzde 13.52 zam gelmiş oldu. Bu sonuçlara göre vaiz maaşları 72.082 TL oldu.
2026 TEMMUZ ZAMLI MEMUR MAAŞLARI TABLOSU