Vaiz maaşı ne kadar, kaç TL oldu? MEMUR MAAŞI ZAMMI AÇIKLANDI! || 2026 Temmuz Zamlı Memur Maaşları Ne Kadar Oldu? İşte Güncel Liste

Zamlı vaiz maaşlarının ne kadar olduğu, Haziran ayı enflasyon verilerinin Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanmasının ardından yeniden gündeme geldi. Ocak ayına göre belirlenen 6 aylık enflasyon farkının netleşmesiyle birlikte, vaiz maaşlarına yapılacak artış oranı da kesinlik kazanmış oldu. Bilindiği üzere memur maaş zamları; enflasyon farkı ile toplu sözleşmeden doğan artışın bir araya gelmesiyle belirleniyor. Bu gelişmelerin ardından vaiz maaşlarında oluşan yeni tablo merak edilirken, zam oranları ve güncel maaşlara ilişkin ayrıntılar araştırılmaya başlandı. Peki, Vaiz maaşı ne kadar, kaç TL oldu? Ayrıntılar haberimizde.