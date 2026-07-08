YARIN SATIŞTA! A101 9 TEMMUZ 2026 AKTÜEL KATALOĞU | A101 Aldın Aldın broşüründe neler var? Kule Vantilatör, Elektrikli Bisiklet, Yaka Mikrofonu ve daha fazlası...
A101'in 9 Temmuz 2026 Perşembe günü satışa sunacağı yeni aktüel ürünler kataloğu belli oldu. Bu haftaki Aldın Aldın kampanyasında teknoloji ürünlerinden yazlık kamp ve bahçe ekipmanlarına, mutfak gereçlerinden araç içi pratik ürünlere kadar geniş bir yelpazede fırsatlar yer alıyor. Kablosuz tripod, otomatik çaycılı su sebili, araç tipi el süpürgesi ve şezlong sandalye gibi dikkat çeken ürünlerin raflara çıkacağı katalogda, farklı ihtiyaçlara hitap eden çok sayıda indirimli seçenek bulunuyor. İşte A101 9 Temmuz Aldın Aldın kataloğunda öne çıkan ürünler ve fiyat listesi...
A101’in 9 Temmuz 2026 Perşembe günü geçerli olacak Aldın Aldın aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Yeni hafta fırsatlarında yaz aylarına uygun kamp ve bahçe ürünlerinin yanı sıra küçük ev aletleri, teknoloji ürünleri, otomotiv aksesuarları ve ev yaşam kategorisinde çok sayıda seçenek tüketicilerle buluşacak. Masaüstü fanı, ayaklı vantilatör, waffle makinesi, su sebili, kamp çadırı, şişme yatak, akülü çocuk arabası ve araç içi kayıt kamerası gibi ürünlerin fiyatları da belli oldu. Peki, A101 9 Temmuz aktüel kataloğunda bu hafta hangi ürünler var? İşte Aldın Aldın fırsatlarında öne çıkan ürünler ve güncel fiyatları...
A101 9 TEMMUZ 2026 AKTÜEL KATALOĞU
Samsung 70'' UHD Smart TV 43.999 TL
Hi-LEVEL 55'' Frameless UHD QLED WEBOS TV 18.999 TL
Samsung 50" QLED TV 28.999 TL
Piranha 7870 Bluetooth Hoparlör 1.399 TL
Piranha 7870 Bluetooth Hoparlör 1.399 TL
NOONA İkili Yaka Mikrofonu 599 TL
Piranha 5446 Kablosuz Tripod Selfie Çubuğu 999 TL
Piranha 9985 Bluetooth Kulak İçi Kulaklık 549 TL
Piranha 7865 Bluetooth Hoparlör 479 TL
Piranha 5520 Su Buharlı Şarjlı El Fanı 249 TL
Piranha 5568 Şarjlı Masaüstü Fanı 199 TL
SEG Çamaşır Makinesi 17.999 TL
Kiwi Gizli Damacanalı Dahili Otomatik Çaycılı Sıcak Soğuk Dijital Su Sebili 10.999 TL
Midea Tezgah Altı Buzdolabı 6.399 TL
Kiwi Waffle Makinesi 999 TL
English Home Çay Makinesi 1.599 TL
Aprilla Dijital Göstergeli Saç Düzleştirici 699 TL
Kiwi Türk Kahvesi Makinesi 499 TL
Philips Buharlı Ütü 3.399 TL
Kiwi Soğuk Buharlı Masaüstü Fan 499 TL
Ayaklı Vantilatör 999 TL
Kule Tipi Vantilatör 1.399 TL
El Fanı 179 TL
Volta Katlanabilir Elektrikli Bisiklet 19.990 TL
Revolt Benzinli Motosiklet 44.990 TL
Volta Elektrikli Motorlu Bisiklet 22.990 TL
Oto Kauçuk Paspas 499 TL
Kiwi Oto Araç İçi Buzdolabı 2.299 TL
TSUYOI KAZE Metalize Oto Direksiyon Güneşliği 129 TL
TSUYOI KAZE Oto Araç Güneşlik Brandası 569 TL
Oto Ön Cam Şemsiye Güneşlik 399 TL
11249 Oto Ön Cam Güneşliği 99,50 TL
Araç İçi Yol Kayıt Kamerası 1.190 TL
Piranha Motor Carplay 2.699 TL
5735 Oto USB Soğutucu Fan 299 TL
Oto 12 V Akü Hızlı Şarj/Onarım Cihazı 599 TL
Oto Cam Yüzey ve Gövde Su Süpürücü 129 TL
Motor Interkom 999 TL
Oto Mikrofiberli Yıkama Eldiveni 159 TL
Araç İçi Toz Temizleme Fırçası 99,50 TL
Oto Şarjlı Araç Kompresörü 999 TL
Oto Mikrofiber Temizleme Fırçası 249 TL
Oto Şarjlı Köpük Makinesi 699 TL
Escamp Lüks Katlanabilir Kamp Sandalyesi 1.499 TL
4 Kademe Şezlong Sandalye 1.299 TL
Katlanabilir Kamp Sandalyesi 349 TL
Desenli Plaj/Piknik Sandalyesi 379 TL
Çizgili Plaj/Piknik Sandalyesi 379 TL
Desenli Katlanabilir Kamp Sandalyesi 379 TL
Katlanabilir Küçük Kamp Sandalyesi 349 TL
Lüks Katlanabilir Plaj/Piknik Sandalyesi 499 TL
Büyük Boy Dekoratif Saksı 219 TL
Orta Boy Dekoratif Saksı 159 TL
Solar Aydınlatma Sistemi 1.299 TL
Solar Şarjlı El Feneri 399 TL
Şekilli Bahçe Dekoru 69,50 TL
Kiwi KT-8689 Termos 399 TL
Beatrix Sinek Öldürücü Cız 399 TL
Sinek Engelleyici LED Gece Lambası 115 TL
Dolu Montana 12 V Kumandalı Akülü Araba 12.299 TL
Gabby Oyuncak Bebek Evi 649 TL
Büyük Boy Su Tabancası 169 TL
Gabby's DollHouse Gabby Gri Figür 949 TL
Oyuncak Çantalı Barbekü Pizza Seti 399 TL
Barbie Chelsea ve Pervaneli Uçağı 899 TL
Oyuncak Pick Up Plaj Seti 529 TL
Oyuncak Yazı Tahtası 149 TL
Paşabahçe Tereyağlık 109 TL
Paşabahçe Tereyağlık 475 cc 109 TL
Paşabahçe Bölmeli Tereyağlık 475 cc 109 TL
Paşabahçe Generation Pasta Tabağı 6'lı 19 cm 199 TL
Paşabahçe Generation Kase 3000 cc 109 TL
Paşabahçe Generation Oval Tabak 3'lü 16 cm 84,50 TL
LAV Cleo Kase 390 cc 44,50 TL
LAV Cleo Kase 620 cc 49,50 TL
LAV Novo Saklama Kabı Seti 3'lü 199 TL
Contalı Kare Saklama Kabı 300 ml 34,50 TL
Kristal Kase 4 L 79,50 TL
Kristal Erzak Kabı 1,5 L 69,50 TL
Kristal Erzak Kabı 700 ml 59,50 TL
Vip Ahmet Yumurta Saklama Kutusu 149 TL
Saklama Kabı Seti 3'lü 219 TL
Ahşap Standlı Lüsterli Borosilikat Yağlık Seti 2x1,1 L 429 TL
Ahşap Kapaklı Lüsterli Borosilikat Sürahi 1100 ml 229 TL
Manuel Kollu Rende 499 TL
Köfte Şekillendirici Kalıp 49,50 TL
Pipetli Lüsterli Borosilikat Mug 500 ml 279 TL
Borosilikat Çift Cidarlı Fincan 180 ml 119 TL
Manuel Doğrayıcı 700 ml 199 TL
Bıçak Çeşitleri (Dilimleme / Sıyırma / Et Kesme / Yüzme) 125 TL
Cam Su Şişesi 1 L 69,50 TL
Pamuklu Pike Kurulama Bezi 2'li 40x60 cm 89,50 TL
Doğum Günü Tokası 79,50 TL
Doğum Günü Tacı 129 TL
Hasır Kadın Omuz Çantası 549 TL
English Home Tek Kişilik Yatak Alezi 100x200 cm 299 TL
English Home Çift Kişilik Yatak Alezi 160x200 cm 399 TL
English Home Koltuk Örtüsü 170x210 cm 249 TL
Geniş Omuzlu Gecelik Elbise (S-M / L-XL) 249 TL
Bolero Erkek Yazlık Bambu Soket Çorap 49,50 TL
Çocuk Alıştırma Sütyeni 149 TL
English Home Yüz Havlusu 50x70 cm 125 TL
English Home Banyo Havlusu 70x140 cm 229 TL
Pötikare Masa Örtüsü 160x220 cm 189 TL
Sofra Bezi 140x140 cm 69,50 TL
Peşkir Kurulama Bezi 3'lü 30x50 cm 55 TL
Metal Ayaklı Peluş Puf 1.499 TL
Askı Çeşitleri 39,50 TL
Dikey Takı Organizeri 99,50 TL
Hasır Sepet Çeşitleri Adet 189 TL
Sıvı Sabunluk Diş Fırçalık Set 69,50 TL
Hasır Tepsi 35 cm 289 TL
Ferrero Rocher Sütlü Fındıklı 3'lü 37,5 g 54 TL
Haribo Şirinler Marshmallow 115 g 33 TL
Biskrem Kurabiye 184 g 44 TL
Kinder Bueno Beyaz Çikolata 39 g 35 TL
Paykek Mini Limonlu Haşhaşlı Kek 45 TL