YARIN SATIŞTA! A101 9 TEMMUZ 2026 AKTÜEL KATALOĞU | A101 Aldın Aldın broşüründe neler var? Kule Vantilatör, Elektrikli Bisiklet, Yaka Mikrofonu ve daha fazlası...

A101’in 9 Temmuz 2026 Perşembe günü geçerli olacak Aldın Aldın aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Yeni hafta fırsatlarında yaz aylarına uygun kamp ve bahçe ürünlerinin yanı sıra küçük ev aletleri, teknoloji ürünleri, otomotiv aksesuarları ve ev yaşam kategorisinde çok sayıda seçenek tüketicilerle buluşacak. Masaüstü fanı, ayaklı vantilatör, waffle makinesi, su sebili, kamp çadırı, şişme yatak, akülü çocuk arabası ve araç içi kayıt kamerası gibi ürünlerin fiyatları da belli oldu. Peki, A101 9 Temmuz aktüel kataloğunda bu hafta hangi ürünler var? İşte Aldın Aldın fırsatlarında öne çıkan ürünler ve güncel fiyatları...