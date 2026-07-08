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        Haberler Bilgi Gündem YDS 2026 BAŞVURU TARİHİ | YDS başvuruları ne zaman başlıyor? YDS sınavı ne zaman?

        YDS 2026 BAŞVURU TARİHİ | YDS başvuruları ne zaman başlıyor? YDS sınavı ne zaman?

        Akademik kariyer hedefleri ve gelecek planları açısından önemli bir dönüm noktası olan Yabancı Dil Sınavı (YDS) için adayların heyecanlı bekleyişi sürüyor. Yılın ilk kağıt tabanlı oturumu olan YDS/1'in tamamlanmasının ardından, sınava giren binlerce aday şimdi hem sonuçların açıklanacağı tarihi hem de sonbahar döneminde gerçekleştirilecek YDS/2 oturumunu yakından takip ediyor. Özellikle yüksek lisans, doktora ve akademik kadro hedefleyen adaylar için büyük önem taşıyan bu süreçte, elde edilecek puanlar kariyer yolculuğunda belirleyici rol oynayacak. Peki, YDS başvuruları ne zaman başlıyor? YDS sınavı ne zaman? Ayrıntılar haberimizde.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08 Temmuz 2026 - 09:44 Güncelleme:
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        Akademik kariyer hedefleri ve gelecek planları açısından önemli bir dönüm noktası olan Yabancı Dil Sınavı (YDS) için adayların heyecanlı bekleyişi sürüyor. Yılın ilk kağıt tabanlı oturumu olan YDS/1’in tamamlanmasının ardından, sınava giren binlerce aday şimdi hem sonuçların açıklanacağı tarihi hem de sonbahar döneminde gerçekleştirilecek YDS/2 oturumunu yakından takip ediyor. Özellikle yüksek lisans, doktora ve akademik kadro hedefleyen adaylar için büyük önem taşıyan bu süreçte, elde edilecek puanlar kariyer yolculuğunda belirleyici rol oynayacak. Peki, YDS başvuruları ne zaman başlıyor? YDS sınavı ne zaman? Ayrıntılar haberimizde.

        2

        YDS SINAVI NE ZAMAN?

        ÖSYM tarafından yayımlanan güncel sınav takvimine göre, 2026 yılının ikinci kâğıt tabanlı Yabancı Dil Sınavı (2026-YDS/2) 22 Kasım 2026 Pazar günü uygulanacak. Yılın son YDS oturumu olma özelliği taşıyan bu sınav, akademik kariyer hedefleyen adaylar başta olmak üzere dil puanını yükseltmek isteyenler için önemli bir fırsat sunacak.

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        YDS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

        ÖSYM’nin açıkladığı sınav takvimine göre 2026-YDS/2 başvuru süreci 30 Eylül 2026 tarihinde başlayacak ve 8 Ekim 2026 gece yarısına kadar devam edecek. Yaklaşık 8 gün sürecek bu başvuru döneminde adaylar işlemlerini ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden çevrim içi olarak kolayca tamamlayabilecek. Başvuru sürecini kaçırmak istemeyen adayların, belirtilen tarihler arasında işlemlerini eksiksiz şekilde tamamlamaları büyük önem taşıyor.

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