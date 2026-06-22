Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem Yeni iPhone 18 ne zaman çıkacak? iPhone 18 Pro Max çıkış tarihi açıklandı mı? iPhone 18 kaç TL olacak? iPhone 18 Pro Max özellikleri

        Yeni iPhone 18 ne zaman çıkacak? iPhone 18 Pro Max çıkış tarihi açıklandı mı? iPhone 18 kaç TL olacak? iPhone 18 Pro Max özellikleri

        Yeni iPhone 18 için geri sayım başladı! Apple'ın 2026 planları teknoloji dünyasını hareketlendirirken, özellikle iPhone 18 Pro Max'in çıkış tarihi ve dikkat çeken özellikleri büyük merak konusu. Peki, yeni iPhone ne zaman tanıtılacak, fiyatı ne kadar olacak ve kullanıcıları hangi yenilikler bekliyor? İşte tüm detaylar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22 Haziran 2026 - 15:20 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        Yeni iPhone 18 için geri sayım başladı! Apple’ın 2026 planları teknoloji dünyasını hareketlendirirken, özellikle iPhone 18 Pro Max’in çıkış tarihi ve dikkat çeken özellikleri büyük merak konusu. Peki, yeni iPhone ne zaman tanıtılacak, fiyatı ne kadar olacak ve kullanıcıları hangi yenilikler bekliyor? İşte tüm detaylar…

        2

        IPHONE 18 NE ZAMAN ÇIKACAK?

        Apple, iPhone 18 serisi için henüz resmi bir lansman tarihi açıklamış değil. Ancak 2026 yılına ait güvenilir sızıntılar ve sektör raporları, oldukça dikkat çekici bir takvime işaret ediyor:

        iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max modellerinin, Apple’ın geleneksel takvimine paralel şekilde Eylül 2026’da tanıtılması bekleniyor.

        Aynı etkinlikte Apple’ın ilk katlanabilir iPhone modelini duyurabileceği de güçlü ihtimaller arasında yer alıyor.

        Buna karşılık standart iPhone 18 modeli için alışılmış düzen değişiyor. Sektör kaynaklarına göre Apple, bu modeli 2027 yılının ilkbaharına (muhtemelen Mart 2027) ertelemeyi planlıyor.

        Bu yeni strateji, Apple’ın iPhone lansmanlarını iki ayrı döneme bölerek özellikle üst segment modelleri öne çıkarma hedefinin bir parçası olarak değerlendiriliyor.

        Fiyat tarafında ise resmi bir açıklama bulunmasa da, erken tahminler cihazın ABD’de yaklaşık 1.199 dolar başlangıç fiyatıyla satışa sunulabileceğini gösteriyor. Türkiye fiyatlarının ise döviz kuru, vergi yükü ve ithalat maliyetleri nedeniyle yine üst segmentte konumlanması bekleniyor.

        3

        IPHONE 18'İN BEKLENEN ÖZELLİKLERİ

        iPhone 18 Pro Max’e dair sızıntılar, Apple’ın şimdiye kadarki en iddialı modellerinden birini hazırladığını gösteriyor. Cihazın 6.9 inç büyüklüğünde LTPO OLED ekranla gelmesi beklenirken, performans tarafında 2 nanometre üretim sürecine sahip yeni nesil A20 Pro işlemci öne çıkıyor. Bu güçlü işlemcinin 12 GB RAM ile desteklenerek özellikle yapay zekâ özelliklerinde önemli bir sıçrama sunacağı ifade ediliyor.

        Depolama seçeneklerinin 256 GB’tan başlayıp 2 TB’a kadar uzanacağı konuşulurken, tasarım tarafında da dikkat çekici yenilikler yer alıyor. Dynamic Island’ın küçülmesi ve Face ID bileşenlerinin ekran altına alınmasıyla daha bütüncül bir ekran deneyimi hedefleniyor. Ayrıca “Dark Cherry” adlı yeni koyu kırmızı renk seçeneğinin öne çıkması bekleniyor.

        Kamera tarafında ise Apple’ın ilk kez mekanik değişken diyafram teknolojisini kullanabileceği iddia ediliyor. Bu sayede alan derinliği daha hassas ayarlanabilecek, düşük ışık performansı ve optik zoom kalitesi artacak.

        Bağlantı tarafında yeni nesil C2 modem ve Wi-Fi 7 desteği beklenirken, geliştirilmiş batarya ve verimli işlemci sayesinde şimdiye kadarki en uzun pil ömrüne sahip iPhone modellerinden biri olabilir.

        Tüm bu özellikler, iPhone 18 Pro Max’in performans, kamera ve tasarım alanlarında önemli yenilikler sunacağını gösteriyor. Resmi tanıtım yaklaştıkça daha fazla detayın netleşmesi bekleniyor.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Orhan öğretmen, doğum günü ve evlilik yıldönümünde hayatını kaybetti

        Amasya'da görev yaptığı okulda rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Matematik Öğretmeni Orhan Arslantaş, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. 20 Haziran 1981 Adıyaman doğumlu Arslantaş'ın doğum günü ve evlilik yıldönümünde hayatını kaybetmesi sevenlerini üzdü. (İHA)

        Haberi Hazırlayan: Erdem Alişarlı
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        ABD Başkan Yardımcısı: Görüşme çok iyi geçti
        ABD Başkan Yardımcısı: Görüşme çok iyi geçti
        Futbolcu cinayetinde hesap zamanı! Sanıklar hakim karşısında
        Futbolcu cinayetinde hesap zamanı! Sanıklar hakim karşısında
        Sarr bitti bitiyor!
        Sarr bitti bitiyor!
        12. Yargı Paketi’nin şifreleri!
        12. Yargı Paketi’nin şifreleri!
        Haymana Belediye Başkanı, CHP'den istifa etti
        Haymana Belediye Başkanı, CHP'den istifa etti
        İngiliz başbakan Starmer istifa etti
        İngiliz başbakan Starmer istifa etti
        'Yaz Bir Şarkı', ilk bölümüyle ekrana geldi
        'Yaz Bir Şarkı', ilk bölümüyle ekrana geldi
        Ferdi Tayfur'un damadına 'yüksek hesap' operasyonu!
        Ferdi Tayfur'un damadına 'yüksek hesap' operasyonu!
        Anaokulunda çocuklara darp! İstanbul'da dehşet görüntü!
        Anaokulunda çocuklara darp! İstanbul'da dehşet görüntü!
        Zıpkınla balık avı faciayla bitti!
        Zıpkınla balık avı faciayla bitti!
        Davitashvili için 3. raunt!
        Davitashvili için 3. raunt!
        Piknikte feryatlar yükseldi... Hayatını oğluna verdi!
        Piknikte feryatlar yükseldi... Hayatını oğluna verdi!
        12 şüpheli adliyeye sevk edildi
        12 şüpheli adliyeye sevk edildi
        Diri fay sayısı 485'ten 700'e çıktı! Korkutan haber!
        Diri fay sayısı 485'ten 700'e çıktı! Korkutan haber!
        Sağ kanada Viking!
        Sağ kanada Viking!
        Gıda zehirlenmesi uyarısı! Bu dönemde artıyor
        Gıda zehirlenmesi uyarısı! Bu dönemde artıyor
        Beyanı doğru yapalım
        Beyanı doğru yapalım
        Ölüm aylığında 5 yıl koşulu
        Ölüm aylığında 5 yıl koşulu
        'Breaking Bad'in yıldızı Müslüman oldu
        'Breaking Bad'in yıldızı Müslüman oldu