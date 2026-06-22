Yeni iPhone 18 ne zaman çıkacak? iPhone 18 Pro Max çıkış tarihi açıklandı mı? iPhone 18 kaç TL olacak? iPhone 18 Pro Max özellikleri
Yeni iPhone 18 için geri sayım başladı! Apple'ın 2026 planları teknoloji dünyasını hareketlendirirken, özellikle iPhone 18 Pro Max'in çıkış tarihi ve dikkat çeken özellikleri büyük merak konusu. Peki, yeni iPhone ne zaman tanıtılacak, fiyatı ne kadar olacak ve kullanıcıları hangi yenilikler bekliyor? İşte tüm detaylar…
Yeni iPhone 18 için geri sayım başladı! Apple’ın 2026 planları teknoloji dünyasını hareketlendirirken, özellikle iPhone 18 Pro Max’in çıkış tarihi ve dikkat çeken özellikleri büyük merak konusu. Peki, yeni iPhone ne zaman tanıtılacak, fiyatı ne kadar olacak ve kullanıcıları hangi yenilikler bekliyor? İşte tüm detaylar…
IPHONE 18 NE ZAMAN ÇIKACAK?
Apple, iPhone 18 serisi için henüz resmi bir lansman tarihi açıklamış değil. Ancak 2026 yılına ait güvenilir sızıntılar ve sektör raporları, oldukça dikkat çekici bir takvime işaret ediyor:
iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max modellerinin, Apple’ın geleneksel takvimine paralel şekilde Eylül 2026’da tanıtılması bekleniyor.
Aynı etkinlikte Apple’ın ilk katlanabilir iPhone modelini duyurabileceği de güçlü ihtimaller arasında yer alıyor.
Buna karşılık standart iPhone 18 modeli için alışılmış düzen değişiyor. Sektör kaynaklarına göre Apple, bu modeli 2027 yılının ilkbaharına (muhtemelen Mart 2027) ertelemeyi planlıyor.
Bu yeni strateji, Apple’ın iPhone lansmanlarını iki ayrı döneme bölerek özellikle üst segment modelleri öne çıkarma hedefinin bir parçası olarak değerlendiriliyor.
Fiyat tarafında ise resmi bir açıklama bulunmasa da, erken tahminler cihazın ABD’de yaklaşık 1.199 dolar başlangıç fiyatıyla satışa sunulabileceğini gösteriyor. Türkiye fiyatlarının ise döviz kuru, vergi yükü ve ithalat maliyetleri nedeniyle yine üst segmentte konumlanması bekleniyor.
IPHONE 18'İN BEKLENEN ÖZELLİKLERİ
iPhone 18 Pro Max’e dair sızıntılar, Apple’ın şimdiye kadarki en iddialı modellerinden birini hazırladığını gösteriyor. Cihazın 6.9 inç büyüklüğünde LTPO OLED ekranla gelmesi beklenirken, performans tarafında 2 nanometre üretim sürecine sahip yeni nesil A20 Pro işlemci öne çıkıyor. Bu güçlü işlemcinin 12 GB RAM ile desteklenerek özellikle yapay zekâ özelliklerinde önemli bir sıçrama sunacağı ifade ediliyor.
Depolama seçeneklerinin 256 GB’tan başlayıp 2 TB’a kadar uzanacağı konuşulurken, tasarım tarafında da dikkat çekici yenilikler yer alıyor. Dynamic Island’ın küçülmesi ve Face ID bileşenlerinin ekran altına alınmasıyla daha bütüncül bir ekran deneyimi hedefleniyor. Ayrıca “Dark Cherry” adlı yeni koyu kırmızı renk seçeneğinin öne çıkması bekleniyor.
Kamera tarafında ise Apple’ın ilk kez mekanik değişken diyafram teknolojisini kullanabileceği iddia ediliyor. Bu sayede alan derinliği daha hassas ayarlanabilecek, düşük ışık performansı ve optik zoom kalitesi artacak.
Bağlantı tarafında yeni nesil C2 modem ve Wi-Fi 7 desteği beklenirken, geliştirilmiş batarya ve verimli işlemci sayesinde şimdiye kadarki en uzun pil ömrüne sahip iPhone modellerinden biri olabilir.
Tüm bu özellikler, iPhone 18 Pro Max’in performans, kamera ve tasarım alanlarında önemli yenilikler sunacağını gösteriyor. Resmi tanıtım yaklaştıkça daha fazla detayın netleşmesi bekleniyor.