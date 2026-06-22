Yeni iPhone 18 ne zaman çıkacak? iPhone 18 Pro Max çıkış tarihi açıklandı mı? iPhone 18 kaç TL olacak? iPhone 18 Pro Max özellikleri

IPHONE 18'İN BEKLENEN ÖZELLİKLERİ

iPhone 18 Pro Max’e dair sızıntılar, Apple’ın şimdiye kadarki en iddialı modellerinden birini hazırladığını gösteriyor. Cihazın 6.9 inç büyüklüğünde LTPO OLED ekranla gelmesi beklenirken, performans tarafında 2 nanometre üretim sürecine sahip yeni nesil A20 Pro işlemci öne çıkıyor. Bu güçlü işlemcinin 12 GB RAM ile desteklenerek özellikle yapay zekâ özelliklerinde önemli bir sıçrama sunacağı ifade ediliyor.

Depolama seçeneklerinin 256 GB’tan başlayıp 2 TB’a kadar uzanacağı konuşulurken, tasarım tarafında da dikkat çekici yenilikler yer alıyor. Dynamic Island’ın küçülmesi ve Face ID bileşenlerinin ekran altına alınmasıyla daha bütüncül bir ekran deneyimi hedefleniyor. Ayrıca “Dark Cherry” adlı yeni koyu kırmızı renk seçeneğinin öne çıkması bekleniyor.

Kamera tarafında ise Apple’ın ilk kez mekanik değişken diyafram teknolojisini kullanabileceği iddia ediliyor. Bu sayede alan derinliği daha hassas ayarlanabilecek, düşük ışık performansı ve optik zoom kalitesi artacak.

Bağlantı tarafında yeni nesil C2 modem ve Wi-Fi 7 desteği beklenirken, geliştirilmiş batarya ve verimli işlemci sayesinde şimdiye kadarki en uzun pil ömrüne sahip iPhone modellerinden biri olabilir.

Tüm bu özellikler, iPhone 18 Pro Max’in performans, kamera ve tasarım alanlarında önemli yenilikler sunacağını gösteriyor. Resmi tanıtım yaklaştıkça daha fazla detayın netleşmesi bekleniyor.