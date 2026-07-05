YKS 2026 SONUÇ AÇIKLANMA TARİHİ | TYT - AYT - YDT sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÜNİVERSİTE TERCİHLERİ NE ZAMAN?

ÖSYM’nin, 2026-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu’nu sonuçların açıklanmasıyla eş zamanlı ya da kısa bir süre içerisinde adayların erişimine açması bekleniyor. Söz konusu kılavuzda üniversite programları, kontenjanlar ve tercih sürecine dair tüm detaylar yer alacak. Buna göre tercih işlemlerinin Temmuz ayının son haftasında başlaması ve Ağustos ayının ilk günlerine kadar devam etmesi öngörülürken, adayların bu süreçte kılavuzu dikkatle inceleyerek bilinçli tercihler yapmaları önem taşıyor.