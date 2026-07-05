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        Haberler Bilgi Gündem YKS 2026 SONUÇ AÇIKLANMA TARİHİ | TYT - AYT - YDT sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

        YKS 2026 SONUÇ AÇIKLANMA TARİHİ | TYT - AYT - YDT sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

        20-21 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), milyonlarca öğrencinin geleceğini şekillendirecek önemli bir süreç olarak tamamlandı. Sınav maratonunun sona ermesiyle birlikte şimdi tüm dikkatler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. Üniversite adayları ve veliler, büyük bir heyecan ve merak içinde sonuçların ne zaman duyurulacağını bekliyor. Peki, YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? Ayrıntılar haberimizde.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 2026-07-05 16:31:44 Güncelleme:
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        20-21 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), milyonlarca öğrencinin geleceğini şekillendirecek önemli bir süreç olarak tamamlandı. Sınav maratonunun sona ermesiyle birlikte şimdi tüm dikkatler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. Üniversite adayları ve veliler, büyük bir heyecan ve merak içinde sonuçların ne zaman duyurulacağını bekliyor. Peki, YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? Ayrıntılar haberimizde.

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        YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        ÖSYM tarafından yayımlanan 2026 yılı sınav takvimine göre, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının 22 Temmuz 2026 Çarşamba günü erişime açılması planlanıyor. Adaylar, sonuçların ilan edilmesiyle birlikte sabahın erken saatlerinden itibaren hem puanlarını hem de Türkiye genelindeki başarı sıralamalarını öğrenebilecek. Sonuçların açıklanmasıyla birlikte tercih sürecine ilişkin detayların da netleşmesi bekleniyor.

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        ÜNİVERSİTE TERCİHLERİ NE ZAMAN?

        ÖSYM’nin, 2026-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu’nu sonuçların açıklanmasıyla eş zamanlı ya da kısa bir süre içerisinde adayların erişimine açması bekleniyor. Söz konusu kılavuzda üniversite programları, kontenjanlar ve tercih sürecine dair tüm detaylar yer alacak. Buna göre tercih işlemlerinin Temmuz ayının son haftasında başlaması ve Ağustos ayının ilk günlerine kadar devam etmesi öngörülürken, adayların bu süreçte kılavuzu dikkatle inceleyerek bilinçli tercihler yapmaları önem taşıyor.

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