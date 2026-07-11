YKS 2026 TABAN PUANLARI | YKS taban puanları açıklandı mı? YKS'de 200, 250, 300, 350, 400, 450 puanla hangi bölüme yerleşirim?

YKS 2026 TABAN PUANLARI AÇIKLANDI MI?

Önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da YKS taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanlar güncellenmiş veriler doğrultusunda şekilleniyor. 2026 yılına ait en düşük ve en yüksek puan aralıkları ise yerleştirme sürecinin tamamlanmasının ardından kamuoyuyla paylaşılacak.