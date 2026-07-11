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        Haberler Bilgi Gündem YKS 2026 TABAN PUANLARI | YKS taban puanları açıklandı mı? YKS'de 200, 250, 300, 350, 400, 450 puanla hangi bölüme yerleşirim?

        YKS 2026 TABAN PUANLARI | YKS taban puanları açıklandı mı? YKS'de 200, 250, 300, 350, 400, 450 puanla hangi bölüme yerleşirim?

        YKS 2026 tercih dönemi yaklaşırken adayların en çok merak ettiği konuların başında taban puanları geliyor. "Hangi puanla hangi bölüm gelir?" sorusu gündemdeki yerini korurken, üniversite hayali kuran binlerce aday olası seçenekleri araştırmaya başladı. Puan aralıklarına göre oluşabilecek tercih senaryoları ise şimdiden yoğun şekilde konuşuluyor. Peki, YKS taban puanları açıklandı mı? YKS'de 200, 250, 300, 350, 400, 450 puanla hangi bölüme yerleşirim? Merak edilen soruların cevapları haberimizde.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11 Temmuz 2026 - 19:51 Güncelleme:
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        1

        YKS 2026 tercih dönemi yaklaşırken adayların en çok merak ettiği konuların başında taban puanları geliyor. “Hangi puanla hangi bölüm gelir?” sorusu gündemdeki yerini korurken, üniversite hayali kuran binlerce aday olası seçenekleri araştırmaya başladı. Puan aralıklarına göre oluşabilecek tercih senaryoları ise şimdiden yoğun şekilde konuşuluyor. Peki, YKS taban puanları açıklandı mı? YKS'de 200, 250, 300, 350, 400, 450 puanla hangi bölüme yerleşirim? Merak edilen soruların cevapları haberimizde.

        2

        2026 YKS TERCİH DÖNEMİ

        Üniversite tercih işlemleri, ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) aracılığıyla online olarak yapılacak. Adaylar, tercih süresi içinde en fazla 24 farklı programı listelerine ekleyebilecek. Tercihlerin geçerli sayılabilmesi için ise sisteme girilerek kaydedilmesi ve onaylanması gerekiyor.

        3

        YKS 2026 TABAN PUANLARI AÇIKLANDI MI?

        Önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da YKS taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanlar güncellenmiş veriler doğrultusunda şekilleniyor. 2026 yılına ait en düşük ve en yüksek puan aralıkları ise yerleştirme sürecinin tamamlanmasının ardından kamuoyuyla paylaşılacak.

        4

        220-250 PUAN İLE HANGİ BÖLÜME YERLEŞİRİM?

        Bu puan aralığında adaylar, ön lisans programlarının yanı sıra bazı lisans bölümlerini de tercih listelerine ekleyebilir. Özellikle açıköğretim programları ve bazı düşük taban puanla öğrenci alan lisans bölümleri bu aralıkta değerlendirilebilir.

        2 Yıllık (Ön Lisans) Bölümleri:

        Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Radyoloji)

        Ameliyathane Hizmetleri

        Gıda Teknolojisi

        İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi

        4 Yıllık (Lisans) Bölümleri:

        İlahiyat (Açıköğretim)

        İşletme (Açıköğretim)

        İktisat (Açıköğretim)

        Kamu Yönetimi (Açıköğretim)

        5

        250-280 PUAN İLE HANGİ BÖLÜME YERLEŞİRİM?

        Bu puan aralığında tercih edilebilecek 4 yıllık bölümler

        Bu puan aralığına sahip adaylar, bazı devlet ve vakıf üniversitelerinde farklı lisans programlarını tercih edebilir. Özellikle başarı sıralaması, kontenjan durumu ve üniversitelerin taban puanlarına göre değişiklik gösterebilen bölümler arasında şu seçenekler öne çıkıyor:

        Hemşirelik (Vakıf üniversitelerinde %50 burslu seçenekler)

        Sosyoloji (Devlet üniversiteleri)

        Tarih (Devlet üniversiteleri)

        İktisat / İşletme

        Rekreasyon

        Coğrafya Öğretmenliği (Bazı vakıf üniversiteleri)

        Halkla İlişkiler ve Tanıtım

        Radyo, Televizyon ve Sinema

        6

        280-300 PUAN İLE HANGİ BÖLÜME YERLEŞİRİM?

        Bu puan aralığında tercih edilebilecek 4 yıllık bölümler

        Bu puan aralığına sahip adaylar, devlet üniversiteleri ve bazı vakıf üniversitelerinde farklı lisans programlarını tercih edebilir. Bölümlerin taban puanları; üniversitenin kontenjanına, başarı sıralamasına ve burs oranlarına göre değişiklik gösterebilir.

        Psikoloji (Vakıf üniversitelerinde %75 burslu seçenekler)

        Sınıf Öğretmenliği (Bazı şehirlerdeki devlet üniversiteleri)

        İngiliz Dili ve Edebiyatı

        Felsefe

        Mimarlık (Vakıf üniversitelerinde %50 burslu seçenekler)

        Bilgisayar Mühendisliği (Açıköğretim veya bazı vakıf üniversitelerinde burslu seçenekler)

        Gastronomi ve Mutfak Sanatları

        7

        300 ÜSTÜ PUAN İLE HANGİ BÖLÜME YERLEŞİRİM?

        Bu puan aralığında tercih edilebilecek 4 yıllık bölümler

        Bu puan seviyesine sahip adaylar, devlet üniversitelerinde ve bazı yüksek kontenjanlı programlarda çeşitli lisans bölümlerini tercih edebilir. Tercih sürecinde bölümlerin taban puanları, başarı sıralamaları ve üniversitelerin kontenjan bilgileri mutlaka dikkate alınmalıdır.

        Psikoloji (Devlet üniversiteleri)

        Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (PDR)

        Hemşirelik (Devlet üniversiteleri)

        İngilizce Öğretmenliği

        Beslenme ve Diyetetik

        Sınıf Öğretmenliği (Daha yüksek başarı sıralaması isteyen programlar)

        Bilgisayar Mühendisliği (Orta düzeydeki üniversiteler)

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        Haberi Hazırlayan: Erdem Alişarlı
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