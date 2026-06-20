TYT saat kaçta başlıyor, kaç dakika sürecek? Üniversite Sınavı ilk oturum Temel Yetenek Testi TYT başlangıç ve bitiş saati
YKS'nin ilk oturumu olan Temel Yetenek Testi TYT öncesinde geri sayım sona erdi. YKS'nin ilk oturumu olan TYT'ye girilmeden ikinci aşama olan AYT ve YDT sınavlarına girilmiyor. Bu nedenle TYT başlangıç saati aynı zamanda YKS'nin de ilk oturumu olacak. Peki, TYT saat kaçta başlayıp, saat kaçta sona erecek? ÖSYM tarafından sorgulanan ayrıntılar adaylarla paylaşıldı. Öte yandan ÖSYM tarafından tüm adaylara saat 10.00 uyarısı yapıldı. Yapılan uyarıya göre YKS'nin ilk iki oturumu TYT ve AYT'ye girecek adaylar sınav başlangıcı her ne kadar 15 dakika sonra da olsa saat 10.00'dan sonra sınav salonlarına alınmayacak. Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavı YDT'de ise adayların saat 15.30 sonrası salonlara girişine müsaade edilmeyecek. Ayrıca sınavın son 15 dakikasında da sınav salonlarını terk etmek yasak olacak. İşte Üniversite Sınavı 2026 YKS TYT başlangıç ve bitiş saati...
TYT saat kaçta başlayıp, kaçta bitecek? 2026 YKS sınavı öncesi geri sayım sona erdi. Üniversite sınavının ilk oturumu olan Temel Yetenek Testi TYT'nin başlangıç ve bitiş saati sınava girecek öğrenciler tarafından merak edilip araştırılıyor. Sorgulanan detaylar ÖSYM tarafından YKS sınav kılavuzunun açıklanmasının ardından belli oldu. Peki, TYT ne zaman saat kaçta başlayıp saat kaçta bitecek? İşte detaylar...
TYT SAAT KAÇTA BAŞLAYIP SAAT KAÇTA BİTECEK?
ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, uzun ve yoğun bir hazırlık sürecinin ardından YKS'de son haftaya girildi.
Açıklamada, sınava ilişkin bilgiler veren ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, 20 Haziran Cumartesi günü saat 10.15'te yapılacak YKS'nin birinci oturumu olan Temel Yeterlilik Testine (TYT) 2 milyon 425 bin 628 adayın başvurduğunu belirtti.
EN GENÇ ADAY 16, EN YAŞLI ADAY 87 YAŞINDA
Ersoy, adayların okul türleri ve öğrenim durumlarına değinerek, adayların 978 bin 408'inin Anadolu lisesi, 514 bin 809'unun meslek lisesi, 294 bin 52'sinin açık öğretim lisesi, 186 bin 800'ünün imam hatip lisesi, 104 bin 273'ünün fen lisesi mezunlarının oluşturduğunu, 347 bin 286 adayın ise diğer lise türlerinden sınava başvurduğunu kaydetti.
Sınavın en genç adayının 16, en yaşlı adayının ise 87 yaşında olduğunu, 50 yaş ve üzeri 20 bin 158 adayın başvuruda bulunduğunu dile getiren Ersoy, "2026-YKS'ye başvuranların 1 milyon 324 bin 509'unu kadın, 1 milyon 101 bin 119'unu erkek adaylar oluşturdu. Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen 34 yaş üstü kadın kontenjanından yararlanmak isteyen aday sayısı ise 83 bin 741 oldu." bilgisini paylaştı.
Ersoy, şehit ve gazi yakınları ile gazilerin sınav, başvuru hizmet ve yerleştirme ücretlerinden muaf olduğunu, bu kapsamda 10 bin 880 adayın sınav ücretinden muaf tutulduğunu vurguladı.
YKS - AYT SINAVI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK, KAÇTA BİTECEK?
AYT (Alan Yeterlilik Testleri), 21 Haziran 2026 Pazar günü saat 10.15’te başlayacak ve 180 dakikalık sürenin ardından saat 13.15’te sona erecek.
YKS - YDT SINAVI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK, KAÇTA BİTECEK?
YDT (Yabancı Dil Testi), 21 Haziran 2026 Pazar günü saat 15.45’te başlayacak ve 120 dakikalık sürenin ardından saat 17.45’te sona erecek.
YKS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM’nin yayımladığı resmi takvime göre, 2026 YKS sonuçları 22 Temmuz 2026 Çarşamba günü erişime açılacak. Adaylar, sonuçlarını ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) ve Sonuç Açıklama Sistemi (sonuc.osym.gov.tr) üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle sorgulayabilecek.
ÖSYM'DEN ADAYLARA SAAT 10.00 UYARISI
ÖSYM tarafından yapılan son açıklamalra Üniversite SInavı YKS'nin ilk iki oturumu TYT ve AYT'ye girecek adaylar saat 10.00'dan sonra sınav salonlarına alınmayacak.