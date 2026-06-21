YKS 2026 SINAV SONUÇ TARİHLERİ | YKS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS sonuçları nasıl öğrenilir?
YKS heyecanının devam ettiği bu günlerde, hem velilerin hem de milyonlarca öğrencinin en çok merak ettiği konuların başında "YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusu yer alıyor. Milyonlarca öğrencinin gelecek planlaması açısından kritik öneme sahip olan bu süreçte, sonuçların açıklanacağı tarih büyük bir heyecanla bekleniyor. Peki, YKS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS sonuçları nasıl öğrenilir? Ayrıntılar haberimizde.
YKS heyecanının sürdüğü bu günlerde, hem veliler hem de milyonlarca adayın en çok araştırdığı konu “YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?” sorusu oldu. Üniversite hayali kuran öğrenciler için kritik bir aşamayı temsil eden bu süreçte, sonuçların açıklanacağı tarih sabırsızlıkla bekleniyor. Adaylar, tercih dönemine yön verecek puanlarını öğrenmek için resmi açıklamaya odaklanmış durumda.Peki, YKS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS sonuçları nasıl öğrenilir? Ayrıntılar haberimizde.
YKS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM tarafından yayımlanan takvime göre 2026 YKS sonuçlarının 22 Temmuz 2026 Çarşamba günü erişime açılması bekleniyor. Adaylar, üniversite tercih sürecine yön verecek sonuçlara bu tarihte ÖSYM’nin resmi sistemi üzerinden ulaşabilecek. Sonuçların açıklanmasıyla birlikte milyonlarca öğrenci için kritik süreç de başlayacak.
YKS SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM AİS (Aday İşlemleri Sistemi) ve sonuc.osym.gov.tr üzerinden T.C. kimlik numaraları ve kişisel şifreleriyle kolayca erişebilecek. Sonuç ekranına giriş yapan öğrenciler, puanlarını ve başarı sıralamalarını anında görüntüleyebilecek. Bu sistem sayesinde sonuçlara hızlı ve güvenli şekilde ulaşmak mümkün olacak.