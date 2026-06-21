YKS maratonunun sona ermesinin ardından adaylar tercih süreciyle ilgili araştırmalarını hızlandırdı. ÖSYM tarafından yayımlanan soru ve cevap anahtarları sonrasında gözler sonuç tarihine çevrildi. Üniversite tercihleri, sınav sonuçlarının ilan edilmesinin ardından alınacak. Adaylar tercih döneminde puan ve başarı sıralamalarına göre üniversite seçimlerini yapacak. Peki, 2026 YKS tercihleri ne zaman yapılacak? 2026 YKS tercih takvimi...