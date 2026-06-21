YKS üniversite tercih tarihleri 2026: YKS tercihleri ne zaman?
2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) tamamlanmasının ardından adayların gündeminde tercih süreci yer almaya başladı. ÖSYM'nin TYT, AYT ve YDT soru kitapçıkları ile cevap anahtarlarını yayımlamasıyla birlikte öğrenciler net hesaplamalarına yöneldi. Gözler şimdi sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihe ve YKS üniversite tercih tarihlerine çevrildi. Tercih işlemleri, YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından ÖSYM tarafından belirlenen takvim doğrultusunda gerçekleştirilecek. Peki, YKS tercihleri ne zaman başlayacak, 2026 üniversite tercih tarihleri belli oldu mu? İşte 2026 YKS tercih tarihleri...
YKS maratonunun sona ermesinin ardından adaylar tercih süreciyle ilgili araştırmalarını hızlandırdı. ÖSYM tarafından yayımlanan soru ve cevap anahtarları sonrasında gözler sonuç tarihine çevrildi. Üniversite tercihleri, sınav sonuçlarının ilan edilmesinin ardından alınacak. Adaylar tercih döneminde puan ve başarı sıralamalarına göre üniversite seçimlerini yapacak. Peki, 2026 YKS tercihleri ne zaman yapılacak? 2026 YKS tercih takvimi...
YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
YKS tercih tarihleri henüz belli olmadı. 2026 YKS tercih tarihleri için ÖSYM tarafından yayımlanacak tercih kılavuzu bekleniyor. Üniversite tercih işlemlerinin, YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından temmuz ayının son haftası veya ağustos ayının ilk günlerinde başlaması bekleniyor.
YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM'nin 2026 sınav takvimine göre YKS sonuçları 22 Temmuz 2026 tarihinde açıklanacak. Sonuçların erişime açılmasıyla birlikte adaylar puanlarını ve başarı sıralamalarını öğrenebilecek.
ÜNİVERSİTE TERCİHLERİ NASIL YAPILACAK?
Adaylar tercih işlemlerini ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden gerçekleştirecek. Tercih kılavuzunda yer alan kontenjanlar, başarı sıralamaları ve özel koşullar dikkate alınarak üniversite ve bölüm seçimleri yapılacak.
TERCİH KILAVUZU NE ZAMAN YAYIMLANACAK?
YKS tercih kılavuzunun sonuçların açıklanmasının ardından yayımlanması bekleniyor. Kılavuzda üniversitelerin kontenjanları, taban başarı sıralamaları ve tercih kuralları yer alacak.
TERCİH YAPARKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?
Uzmanlar, adayların tercih listelerini oluştururken yalnızca puanlarını değil başarı sıralamalarını da dikkate almalarını öneriyor. Ayrıca ilgi alanları, kariyer hedefleri ve üniversitelerin sunduğu imkânlar da tercih sürecinde önemli kriterler arasında bulunuyor.