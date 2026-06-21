YKS SORU YORUMLARI 2026 || YKS soruları nasıldı, zor muydu, kolay mıydı? İşte sosyal medya yorumları
YKS yorumları 2026 adaylar tarafından sınavın tamamlanmasının ardından en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen 2026 YKS'nin ikinci günü AYT ve YDT oturumlarıyla devam ederken, adaylar sınav çıkışında "AYT soruları zor muydu, kolay mıydı?", "En zor test hangisiydi?" sorularına yanıt arıyor. Sınavın ardından sosyal medya platformlarında paylaşılacak ilk aday değerlendirmeleri ve 2026 YKS (AYT-YDT) yorumları haberimizde anbean yer alacak. İşte 2026 YKS yorumları ve sınav sonrası ilk tepkiler...
Milyonlarca üniversite adayının katıldığı 2026 YKS'nin ikinci gününde gerçekleştirilen AYT ve YDT oturumlarının ardından gözler bu kez adayların ilk değerlendirmelerine çevrilecek. Her yıl olduğu gibi bu yıl da "YKS soruları nasıldı?", "AYT zor muydu?", "YDT kolay mıydı?" ve "Sosyal medyada YKS yorumları neler?" soruları en çok araştırılan başlıklar arasında yer alacak. Sınavın sona ermesiyle birlikte adayların sosyal medya üzerinden paylaştığı ilk yorumlar, dikkat çeken değerlendirmeler ve oturumlara ilişkin öne çıkan görüşler bu sayfada güncellenecek. İşte YKS soru yorumları...
İŞTE İLK YORUMLAR
2026 YKS'nin ikinci oturumu olan AYT'nin tamamlanmasının ardından adaylar, sınavla ilgili ilk değerlendirmelerini sosyal medya platformlarında paylaşmaya başladı. "AYT soruları zor muydu, kolay mıydı?", "En çok hangi test zorladı?" ve "Bu yıl sınav nasıldı?" soruları kısa sürede gündeme gelirken, adaylardan gelen ilk yorumlar da yakından takip ediliyor. İşte sosyal medyada paylaşılan 2026 YKS (AYT) ilk yorumları...