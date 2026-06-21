Milyonlarca üniversite adayının katıldığı 2026 YKS'nin ikinci gününde gerçekleştirilen AYT ve YDT oturumlarının ardından gözler bu kez adayların ilk değerlendirmelerine çevrilecek. Her yıl olduğu gibi bu yıl da "YKS soruları nasıldı?", "AYT zor muydu?", "YDT kolay mıydı?" ve "Sosyal medyada YKS yorumları neler?" soruları en çok araştırılan başlıklar arasında yer alacak. Sınavın sona ermesiyle birlikte adayların sosyal medya üzerinden paylaştığı ilk yorumlar, dikkat çeken değerlendirmeler ve oturumlara ilişkin öne çıkan görüşler bu sayfada güncellenecek. İşte YKS soru yorumları...