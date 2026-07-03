ZAMLI EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TAKVİMİ || Zamlı emekli maaşı ne zaman yatacak?
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) haziran ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla birlikte milyonlarca emeklinin beklediği Temmuz zammı kesinleşti. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıklarına yüzde 17,76 oranında artış yapılacak olmasıyla gözler bu kez ödeme takvimine çevrildi. Zamlı emekli maaşlarının hangi tarihte hesaplara yatırılacağı, 4A, 4B ve 4C kapsamındaki emeklilerin en çok araştırdığı konular arasında yer alıyor. Peki, Temmuz 2026 zamlı emekli maaşı ne zaman yatacak? İşte SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı maaş ödeme tarihleriyle ilgili son bilgiler...
Temmuz 2026 emekli maaş zammının netleşmesinin ardından milyonlarca vatandaşın gündeminde ödeme tarihleri yer alıyor. Haziran ayı enflasyon rakamları doğrultusunda SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına yüzde 17,76 oranında zam yapılırken, zamlı aylıkların hesaplara yatırılacağı günler de merak ediliyor. "Zamlı emekli maaşı ne zaman yatacak?", "4A, 4B ve 4C emekli maaşları hangi tarihte ödenecek?" soruları yoğun şekilde araştırılırken, Temmuz 2026 emekli maaşı ödeme takvimine ilişkin detaylar haberimizde...
HAZİRAN ENFLASYON VERİLERİ AÇIKLANDI
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) haziran ayı enflasyonunu yüzde 0,99, yıllık enflasyonu da yüzde 32,11 olarak açıkladı. Ocak – Haziran dönemini kapsayan 6 aylık enflasyon yüzde 17,76 olarak gerçekleşti.
EMEKLİ ZAMMI NE KADAR OLDU?
Buna göre, SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına bu ay yüzde 17,76 oranında zam yapılacak.
EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI TBMM'YE SUNULDU
AK Parti'nin, en düşük emekli aylığının artırılmasına ilişkin düzenlemeyi içeren kanun teklifini saat 12.00'de TBMM'ye sunuldu. Kanun teklifiyle en düşük emekli aylığı 23 bin 552 TL oluyor.
ZAMLI EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?
Maaşlara yönelik düzenleme Meclis'te kabul edildikten sonra Resmi Gazete'de yayımlanarak uygulamaya giriyor. Düzenlemenin yürürlüğe girmesiyle de yeni maaşlar hesaplara yatırılıyor. Bununla birlikte emekli aylıkları her ay tahsis numarasına göre belirli tarihlerde hesaplara geçiyor. Zamlı emekli maaşlarının da Temmuz ayında yatırılması bekleniyor.
EMEKLİ AYLIKLARI ZAMMI ARASINDA 4,3 PUAN FARK
SSK ve BAĞ-KUR emeklileri ile memur emeklilerinin aylıklarına yapılacak zam oranı arasında fark olacak. Memur emeklilerinin zam oranı daha düşük olacak. Temmuz ayında ise memur maaş zammı yüzde 13,52’de kalırken, SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına yüzde oranında zam 17,76 oranında zam yapılacak. Bu kez SSK ve BAĞ-KUR’lular lehine 4,24 puan fark oluştu.
Ocak ayında SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları yüzde 12,19 oranında artarken, memur maaşları ve emekli memur aylıkları yüzde 18,60 oranında arttı. Memurlar lehine ocak ayında 6,41 puan fark oluştu.
TAHSİS NUMARASINA GÖRE 4A SSK EMEKLİ AYLIĞI ÖDEME GÜNLERİ
Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,
Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,
Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,
Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,
Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,
Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında yapılıyor.
4B BAĞKUR EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ
Tahsis numarası son rakamı 9,7 ve 5 olanlar ayın 25'inde,
Tahsis numarası son rakamı 3, 1 olanlar ayın 26'sınde,
Tahsis numarası son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar ayın 27'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde emekli maaşlarını alıyor.