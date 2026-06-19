Halkalı–İstanbul Havalimanı metro hattının ücretsiz olup olmayacağı ve yeni ulaşım hattında uygulanacak ücret tarifesi, yolcuların en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. “Bedava mı olacak?” sorusunun yanıtı netleşirken, hattın sağlayacağı zaman tasarrufu da dikkat çekiyor. Özellikle Halkalı–Arnavutköy arasındaki ulaşım süresi önemli ölçüde kısalırken, bu güzergâhın kaç dakika sürdüğü de araştırılıyor. Peki, Halkalı–Arnavutköy arası kaç dakika oldu? Halkalı–İstanbul Havalimanı metrosu ne zamana kadar ücretsiz olacak? Tüm detaylar haberimizde…

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HALKALI–İSTANBUL HAVALİMANI METRO HATTI ÜCRETSİZ Mİ?

İstanbul’da bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla açılan Halkalı–İstanbul Havalimanı metro hattına ilişkin en çok merak edilen konu “ücretli mi, ücretsiz mi?” oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamasına göre hat, açılışa özel belirli bir süre ücretsiz olarak hizmet verecek. Ancak bu ücretsiz kullanım süresi kalıcı olmayacak, yalnızca tanıtım ve açılış dönemi için geçerli olacak.

Sonrasında ise metro hattı, İstanbul’daki diğer raylı sistemlerde olduğu gibi İstanbulkart tarifesi üzerinden ücretli olarak çalışacak.

HALKALI–İSTANBUL HAVALİMANI METRO HATTI NE ZAMANA KADAR ÜCRETSİZ OLACAK?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklamasına göre, Halkalı–İstanbul Havalimanı Metro Hattı 31 Temmuz’a kadar ücretsiz olarak hizmet verecek.

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Bu süre boyunca yolcular, hattı herhangi bir ücret ödemeden kullanabilecek. 31 Temmuz sonrasında ise metro hattı, İstanbul’daki diğer toplu ulaşım araçlarında olduğu gibi İstanbulkart tarifesi üzerinden ücretli olarak çalışmaya devam edecek.

HALKALI - ARNAVUTKÖY ARASI KAÇ DAKİKA OLDU?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 16 istasyondan oluşan ve toplam 69 kilometre uzunluğa sahip Gayrettepe–İstanbul Havalimanı–Halkalı Metro Projesi’nin iki ayrı koldan ilerletilerek hayata geçirildiğini belirtti. Projenin, İstanbul Havalimanı merkez alınarak Gayrettepe–İstanbul Havalimanı (37,5 km) ve Halkalı–İstanbul Havalimanı (31,5 km) olmak üzere iki ana bölümde inşa edildiğini ifade etti.

Uraloğlu, hattın Gayrettepe’den Arnavutköy’e kadar olan 47 kilometrelik bölümünün önceki yıllarda hizmete açıldığını hatırlatarak, Halkalı–Arnavutköy kesiminin devreye girmesiyle birlikte projenin tamamlandığını söyledi.

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Yeni açılan 22 kilometrelik bölümde 5 istasyon bulunduğunu belirten Uraloğlu; bu istasyonların İbn Haldun Üniversitesi, Kayaşehir, Olimpiyatköy, Halkalı Stadı ve Halkalı olduğunu aktardı.

Ayrıca bu istasyonlar sayesinde farklı raylı sistemlerle güçlü bir entegrasyon sağlandığını vurguladı. Buna göre:

Kayaşehir istasyonu: Bakırköy–Kirazlı–Başakşehir–Kayaşehir Metrosu ile

Olimpiyatköy istasyonu: Ataköy–İkitelli–Olimpiyat Metrosu ile

Halkalı Stadı istasyonu: Kabataş–Mecidiyeköy–Mahmutbey–Bahçeşehir–Esenyurt Metro hattı ile

Halkalı istasyonu: YHT, Marmaray, Banliyö hatları ve Yenikapı–Kirazlı–Halkalı Metrosu ile

"Halkalı-İstanbul Havalimanı arası 30 dakika"

Bu entegrasyonlar sayesinde ulaşım sürelerinin ciddi şekilde kısalacağını belirten Uraloğlu, Halkalı–İstanbul Havalimanı arası 30 dakika, Halkalı–Gayrettepe arası 57 dakika gibi sürelerde kesintisiz ulaşım sağlanacağını ifade etti.