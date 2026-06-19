YKS'ye girecekler dikkat: Sınav gecesi sakın bunu yapmayın!

YKS'ye saatler kaldı. Bu gece milyonlarca öğrencinin masa başında geçeceği neredeyse kesin, çünkü son birkaç saatin fazladan tekrar demek olduğuna inanılıyor. Beynin çalışma biçimi bunu doğrulamıyor. Gece geç saate kadar çalışmak ezberi pekiştirmiyor, ertesi günkü hafızayı zayıflatıyor. Bilginin kalıcı hale gelmesi büyük ölçüde uyku sırasında oluyor.

Beyin bilgiyi siz uyurken yerine koyuyor

Gün içinde öğrenilen her şey önce hipokampüs adı verilen küçük bir bölgede tutuluyor. Burası geçici bir depo gibi çalışıyor, kapasitesi sınırlı. Asıl iş gece başlıyor. Derin uykunun yavaş dalga evresinde hipokampüs o günün bilgisini neokortekse, yani kalıcı belleğin tutulduğu geniş alana aktarıyor. Bu evrede beyin gün içinde olup biteni adeta sessizce yeniden oynatıyor ve önemli bulduğunu kalıcı ağa örüyor. Aktarım gerçekleşmezse bilgi geçici depoda kalıyor ve oradan kolayca siliniyor.

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Uyumayınca iki şey birden bozuluyor. Bir önceki günün öğrendikleri kalıcı belleğe geçemiyor. Ertesi sabah da hipokampüs zaten dolu bir halde güne başladığı için yeni bilgi almakta zorlanıyor. UC Berkeley'de Matthew Walker'ın yürüttüğü çalışma bu kaybı sayıyla gösterdi. Bir gece uyutulmayan katılımcıların yeni bilgi öğrenme kapasitesi, dinlenmiş gruba göre yüzde 40 düşmüştü. Beyin görüntülemede de hafızadan sorumlu bölgenin sönükleştiği görüldü. Sabaha kadar açık kalan kitap, beynin o bilgiyi kaydetmek için kullanacağı bölgeyi önceden yoruyor.

535 öğrencide denendi, sonuç ters çıktı

UCLA'dan Andrew Fuligni'nin ekibi bunu sınıftaki gerçek öğrencilerle test etti. Liselerden 535 öğrenci, iki hafta boyunca her gün ne kadar çalıştığını, ne kadar uyuduğunu ve ertesi gün derste ne kadar zorlandığını kaydetti. Beklenen şey çok çalışan öğrencinin daha iyi olmasıydı. Çıkan sonuç tersiydi. Bir öğrenci normalden fazla çalışmak için uykusundan kıstığında, ertesi gün sınavda ve dersi anlamada daha çok takılıyordu. Fazladan açılan o saatler kazanç değil, zarar yazıyordu. Aynı çalışmada lise yıllarının kendisi de bir uyku borcu biriktiriyordu. Öğrencilerin ortalama uyku süresi 9. sınıftaki 7,6 saatten 12. sınıfta 6,9 saate iniyordu. Sınav yaşına gelindiğinde çoğu öğrenci zaten yorgun bir beyinle masaya oturuyor.

Peki kaç saat uyku yeter?

Yetişkin bir beyin için 7 ila 9 saat aralığı yeterli sayılıyor. Sınav haftasında bu rakama yaklaşan öğrenci az. Sleep Foundation'ın verilerine göre öğrenciler sınav döneminde ortalama 6,4 saatle yetiniyor. Tek bir gecelik uykusuzluğun bilişsel etkisi de küçük değil. Dikkat ve karar verme açısından, kandaki 0,05 promil alkolle aynı düzeyde bozulma yaratıyor. Yasal sınırın altında bir rakam, ama o halde araba kullanmayı kimse güvenli bulmaz.

Bu gece için sakin bir öneri

En iyisi bu geceyi erken kapatmak. 22.00 civarı yatan bir öğrenci, sınav sabahına hem dinlenmiş hem de gün içinde öğrendikleri yerine oturmuş bir beyinle uyanıyor. Yatmadan önce yapılacak bir saatlik sakin tekrar, sabaha kadar süren panikli bir çalışmadan daha çok işe yarıyor. Aylardır biriken bilgi zaten orada duruyor. Beyin bu gece onu yerli yerine koymakla meşgul olacak, yeter ki ona o fırsatı verin.