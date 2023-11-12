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GÜNEŞ GÖZLÜKLERİ GÜNEŞ'TEN GELEN UV IŞININI KESİYOR Dr. Jack Kruse'un tezini doğrulayan araştırmalara göre, melanin eksikliğinden dolayı uzun süre mavi ışığa maruz kalmak gözdeki retina proteinlerine zarar vererek kalıcı fotoreseptör hasarına neden olabiliyor. Sarı nokta hastalığı ve körlük gibi rahatsızlıklar mavi ışığa uzun süre maruz kalındığında ortaya çıkıyor. Güneşten gelen UV ışığı eksikliğine bağlı olarak, dokularda melanin bulunmadığında ve telefon, bilgisayar gibi yapay ekranlardan kaynaklanan mavi ışığa bakıldığında retina proteinleri zarar görür.

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UZUN SÜRE MAVİ IŞIĞA MARUZ KALMAK OKSİJEN AZALMASINA NEDEN OLUYOR Güneşi yeterince almamaktan kaynaklı mavi ışığa mazuriyet gözde oksijen azalmasına neden olabilir. Bu durum hem mitokondriyi etkiler hem de retina üzerinde anormal derece kan damarlarının üretilmesine neden olur. Böylece kişilerde katarakt gibi rahatsızlıklar görülebilir.