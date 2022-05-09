BİM bu hafta salı ve cuma günü satışa çıkacak 10 - 13 Mayıs indirimli ürünler listesinde yer alan ürünler belli oldu. Bu hafta 10 - 13 Mayıs 2022 BİM aktüel kataloğunda Kumtel elektrikli barbekü, mangal, Urban saç bakım ürünleri, Dijitsu 50" Android TV gibi birçok indirimli ürün yer alıyor. İşte bu haftaki BİM aktüel ürünleri