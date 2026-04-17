        BİM 21-24 Nisan 2026 aktüel kataloğu yayında! Bu hafta Salı ve Cuma günü BİM marketlere klima geliyor!

        BİM 21-24 Nisan aktüel kataloğu: Bu hafta Salı ve Cuma günü BİM marketlere klima geliyor!

        BİM marketin yeni haftada satışa çıkacak aktüel ürünleri belli oldu. Bu hafta 21-24 Nisan Salı ve Cuma günü tüm BİM marketlerde kamp ekipmanlarından çocuk oyuncaklarına, beyaz eşyadan mutfak gereçlerine, temel gıda ürünlerinden 23 Nisan malzemelerine kadar birçok ürün alışverişseverlerin satışına sunulacak. İşte BİM 21-24 Nisan 2026 aktüel kataloğu haberimizde...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17 Nisan 2026 - 23:52 Güncelleme:
        1

        BİM marketin 21-24 Nisan aktüel kataloğu yayınlandı. Bu hafta Salı ve Cuma günleri BİM marketlerde tekerlekli buzluk, buzdolabı, çamaşır makinesi, klima, televizyon, ıslak kuru elektrik süpürgesi, bulaşık makinesi, bluetooth hoparlör, cep telefonu, portatif klima, şişme çadır, hızlı kurulum mekanizmalı çadır, katlanabilir kamp masası, şişme yatak, kamp sandalyesi, direkli kamp gölgeliği, hamak, uyku tulumu, kamp eşya taşıma arabası, profesyonel dürbün, kamp duş ve giyinme kabini, vakumlu çelik termos, makaralı renkli şerit aydınlatıcı gibi çeşitli ürünler raflarda yerini alacak. İşte BİM 21-24 Nisan 2026 aktüel broşürü haberimizde...

        2

        21 NİSAN SALI BİM AKTÜEL KATALOĞU

        Yörsan Yayık Tereyağı 1000 g 579 TL

        Peynir Çeşitleri 200 g 79 TL

        Yarım Yağlı Tost Peyniri 1500 g 359 TL

        Yarım Yağlı Süzme Peynir 600 g 119,50 TL

        Peynir Atölyesi Sepet Peyniri 149 TL

        Izgara Peyniri 250 g 84,50 TL

        Tam Yağlı Taze Ricotta Peyniri 200 g 79,50 TL

        Yaban Mersinli Kefir 250 ml 37,50 TL

        3

        Krem Şanti 3x72 g 89 TL

        Dark Kakao 100 g 99,50 TL

        5’li Pembe Pudra Şekeri 5x15 g 29,50 TL

        2’li Jelatin 6 g 20,50 TL

        Kakaolu Pastacı Kreması 144 g 26 TL

        Meyveli Sos 77 g 25 TL

        4

        Karışık Meyveli Yumuşak Şeker 250 g 69 TL

        Fındık Ezmesi 300 g 198 TL

        Bebeto Pick & Mix Marshmallow/Yumuşak Şeker 650 g 149 TL

        Züber Nutzilla Kakaolu Fındık Kreması 315 g 349 TL

        Kakaolu Fındık Kreması & Grissini 52 g 17 TL

        Hindistan Cevizli Marshmallow’lu Çikolatalı Kek 4x31 g 59 TL

        Sürpriz Yumurta 20 g 44 TL

        Bol Sütlü Mini Çikolata 33 g 45 TL

        Yaban Mersinli Yoğurtlu Süt Burger 35 g 18,25 TL

        Sütlü Fındık Kremalı Gofret 12x20 g 59 TL

        Taco Aromalı & Kinoalı Kraker Ülker 120 g 44 TL

        Kakao Kremalı Oyuncaklı Yumurta 3x20 g 59 TL

        Çilek Soslu Kakao Kaplamalı Çilekli Soslu Donut 40 g 11 TL

        Drajeli Sütlü Çikolata Kaplamalı Bisküvi 6x35 g 65 TL

        Limon Jöleli Beyaz Çikolatalı Kek 100 g 45 TL

        5

        Gabby's Dollhouse Simli Vücut Spreyi 79 TL

        Gabby's Dollhouse Parfüm 109 TL

        Gabby's Dollhouse Deodorant 59 TL

        Gabby's Dollhouse Oje Seti 299 TL

        Gabby's Dollhouse Dudak Balmı Set 169TL

        Gabby's Dollhouse Dudak Parlatıcı Seti 229 TL

        Gabby's Dollhouse Charmlı Gloss 179 TL

        Gabby's Dollhouse Charmlı Makyaj Çantası Çeşitleri 199 TL

        Gabby's Dollhouse Çocuk Makyaj Seti 299 TL

        Gabby's Dollhouse Gabby’s Dollhouse Oyun Evi 999 TL

        Çocuk Diş Macunu Dr.Rabbıt 59 TL

        Mr. Oxy Maxima Yüzey Temizlik Havlusu 69 TL

        6

        22 NİSAN ÇARŞAMBA BİM AKTÜEL KATALOĞU

        7

        24 NİSAN CUMA BİM AKTÜEL KATALOĞU

        Kumtel 12.000 BTU Inverter Klima 24.500 TL

        keysmart 12.000 BTU Inverter Klima 24.500 TL

        FujiPlus 12.000 BTU Inverter Klima 24.500 TL

        Dijitsu 12.000 BTU Inverter Klima 24.500 TL

        TCL 43 İnç Full HD Qled Android Tv 14.900 TL

        TCL 32 İnç Full HD QLed Android TV 8.990 TL

        TCL 9000 BTU Portatif Klima TAC 11.750 TL

        Omix O1 Icon Cep Telefonu 8GB/256GB 10.900 TL

        Omix O1 Neo Cep Telefonu 8GB/128GB 8.450 TL

        Powerbank 1.790 TL

        Kablosuz Hoparlör 590 TL

        8

        Chef's Tek Fiyat Çelik Ürünler 379 TL

        Glass in love Cam Ayaklı Meyvelik 369 TL

        Glass in love Cam Ayaklı Kahve Yanı Su Bardağı 3'lü 129 TL

        Glass in love Ayaklı Cam Kase / Tatlı Tabağı 3'lü 219 TL

        Glass in love Cam Şekerlik / Sunumluk 119 TL

        Dondurucu Saklama Kabı 1100 ml 25 TL

        Dondurucu Saklama Kabı 1200 ml 30 TL

        Dondurucu Saklama Kabı 2400 ml 55 TL

        Desenli Kahve Bardağı 500 ml 20 TL

        Bulaşıklık 109 TL

        Buzluk Çeşitleri 45 TL

        Plastik ürün Çeşitleri 30 TL

        9

        North Pacific 6 Kişilik Şişme Çadır 17.990 TL

        North Pacific 3 Kişilik Hızlı Kurulum Mekanizmalı Çadır 7.999 TL

        North Pacific 3-4 Kişilik Çift Katmanlı Otomatik Çadır 3.750 TL

        North Pacific 4 Kişilik Önü Balkonlu / Odalı Çadır 7.250 TL

        North Pacific 4 Kişilik Otomatik Çadır 1.750 TL

        North Pacific 4-5 Kişilik Çift Katmanlı Çadır 3.750 TL

        North Pacific 4-6 Kişilik Çift Katmanlı Aile Çadırı 5.299 TL

        North Pacific 8 Kişilik Otomatik Kurulumlu Gölgelikli Çadır 18.990 TL

        High Peak 4 Kişilik Çift Odalı Çadır 10.900 TL

        10

        Katlanabilir Kamp Masası 799 TL

        North Pacific Yan Masalı ve Termos Çantalı Kamp Sandalyesi 2.990 TL

        Portatif Kamp Sandalyesi 699 TL

        Çift Kişilik Şişme Yatak 4.750 TL

        Tek Kişilik Şişme Yatak 1.990 TL

        Ahşap Kollu Kamp Sandalyesi 1.229 TL

        Şişme Yastık 129 TL

        North Pacific Direkli Kamp Gölgeliği 6.790 TL

        Katlanabilir Kampet 2.999 TL

        Katlanabilir Eşya Taşıma Kutusu 1.899 TL

        Cibinlikli Hamak 899 TL

        Hamak 579 TL

        11

        Çekici Balta ve Alet Seti 1.150 TL

        North Pacific Profesyonel Dürbün 1.559 TL

        Proware 3 Şeritli Sensörlü Kafa Lambası 299 TL

        Pilli Kafa Lambası 259 TL

        Karabinalı Mıknatıslı Aydınlatma 149 TL

        Çok Amaçlı Kamp Işığı 249 TL

        Proware Ayaklı ve Asılabilir Kamp Lambası 349 TL

        Proware Kamp Lambası 199 TL

        Kamp Asılabilir Sinek Öldürücü 559 TL

        Asılabilir Kamp Işığı 249 TL

        Ledli El Feneri 79 TL

        Proware Alüminyum El Feneri 259 TL

        Aydınlatmalı Taşınabilir Fan 649 TL

        Proware Telsiz Seti 2'li 1.499 TL

        Katlanır El Testeresi 159 TL

        Proware Kamp Baltası ve Testere Seti 990 TL

        12

        Proware Makaralı Renkli Şerit Aydınlatma 679 TL

        North Pacific Çadır İpi 20m 0,4 cm 99 TL

        North Pacific Çadır İpi 10m 1 cm 199 TL

        North Pacific Halat 15m 399 TL

        Mounty Çok Amaçlı Gergi Lastiği 159 TL

        North Pacific Çok Amaçlı Gergi Lastiği 129 TL

        Proware Çadır Kazığı 149 TL

        Mounty Karabina Seti 119 TL

        Çamaşır Askısı 12'li 159 TL

        Portatif Katlanır Askı Seti 3'lü 129 TL

        Proware Sapan 299 TL

        Proware Katlanabilir Portatif Tuvalet 999 TL

        Proware Kamp Duş Seti 1.299 TL

        Mounty Solar Isınan Katlanır Su Torbası 279 TL

        Proware Katllanır Su Bidonu 179 TL

        Proware Kamp Bardak Tutucu 129 TL

        North Pacific Outdoor Dijital Kol Saati 599 TL

        13

        Stanley Klasik Vakumlu Çelik Termos 1,9 Litre 2.790 TL

        Stanley Klasik Vakumlu Çelik Termos 2,3 Litre 2.990 TL

        Orcamp Kartuş Tüp 115 TL

        Çakmaklı Pürmüz Seti 399 TL

        Gaz Kartuşu 159 TL

        6 Kanatlı Rüzgarlık 439 TL

        Pro Seramik Portatif Ocak 1.399 TL

        Emaye Demlik 679 TL

        Kamp Emaye Yemek Seti 649 TL

        Paslanmaz Çelik Yemek Pişirme Seti 1.299 TL

        Kamp İkili Sefer Tası 749 TL

        Çelik Termos 829 TL

        North Pacific Pipetli Termos 590 TL

        Proware Kamp Sofra Seti 229 TL

        Paslanmaz Çelik Servis Seti 449 TL

        Kamp Pişirme Öncesi Yemek Hazırlama Seti 249 TL

        Haberi Hazırlayan: Merve Erdoğan
        Tuncay Sonel gözaltına alındı
        Kadıköy'de büyük yıkım!
        8 yıllık seri bitti!
        A101, CarrefourSA'yı satın alıyor
        EuroLeague'de Türk finali: F.Bahçe-G.Saray!
        Cinayet davasında karar açıklandı
        "Tedavisi bulunamayan hastalık!"
        "Karşı tarafın medya oyunlarına itibar edilmemelidir"
        İran: Hürmüz Boğazı açıldı
        Petrol sert düştü
        Ayla öğretmenin oğlu: Kahraman bir anneye sahibiz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Barrack Habertürk'e konuştu
        Tarihi listeye yeni isim: Arda Turan!
        EGM: 411 kişi gözaltına alındı!
        Seçil Erzan yeniden yargılanacak
        "Kendi boğazını kesen, agresif biriydi" Çantası aranmadan okula alınmıyormuş!
        Ölüm oyunları parmak ucunda!
        Galatasaray'da seçim tarihi belli oldu!
        Rıza Tamer hayatını kaybetti
