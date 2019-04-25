BİM 26 Nisan 2019 Aktüel ürünleri yarın satışa çıkıyor! Bu hafta BİM'de hangi ürünler indirimli olacak? Huawei Y5 fiyatı

BİM 26 Nisan 2019 Aktüel ürünler kataloğu belli oldu. BİM'de bu hafta Huawei Y5 2018 cep telefonu sürprizi var. Ayrıca BİM'de ev hanımlarını ilgilendiren porselen ürünleri yer alıyor. Erkekleri de yakından ilgilendiren boya ürünleri de olacak. İşte BİM 26 Nisan 2019 Aktüel ürünler kataloğu