Bu haftaki BİM aktüel kataloğu kampanyaları: 16 Ocak 2024 BİM aktüel indirimli ürünler
Yeni BİM aktüel ürünler kataloğu indirimli ürünler listesi yayımlandı. BİM 16 Ocak 2024 Salı aktüel ürünler kataloğunda onlarca ürün indirimli fiyatıyla yer alıyor. Bu hafta BİM kataloğunda; 'Fındığın Keyifli Hali' sloganıyla birbirinden farklı fındıklı ürün bulunuyor. İşte, 16 Ocak 2024 BİM aktüel ürünler kataloğu fiyat listesi...
BİM aktüel indirimli ürünler kataloğu yayımlandı. BİM, her hafta birçok aktüel ürünü indirimli fiyatlarla sunuyor. BİM'de bu hafta salı günü temel gıda ürünleri alıcılarıyla buluşacak. Peki, bu hafta BİM indirimli ürünleri neler? İşte 16 Ocak 2024 Cuma BİM aktüel katalog ürünleri fiyat listesi...
BİM AKTÜEL 16 OCAK 2024 KATALOĞU
Patiswiss Kakaolu Fındık Kreması 92,50 TL
Tadelle Maxinut 28,50 TL
Patiswiss Çikolata Kaplı Bütün Fındık 32,50 TL
Patiswiss Fındık Kreması 89,50 TL
Wafer Master Fındıklı Küp Gofret 32,50 TL
Züber Fındıkl Protein Bar 22,50 TL
Ferrero Rocher Bütün Fındıklı Çikolata Kaplı Dolgulu Gofret 18,50 TL
Miskos Kutu Gofret 59 TL
Çizmeci Time Heyo Vanilya Kremalı Kakaolu Bisküvi 75 TL
Cem Çizik Yeşil Zeytin 95 TL
Marmarabirlik Siyah Zeytin 99,50 TL
Pınar Doyum Hindi Salam 49,50 TL
Güney Tereyağı 109,50 TL
Seğmen Reçel Çeşitleri 27,50 TL
Luna Kase Margarin Tereyağ Lezzeti 22,75 TL
Altınkılıç Tam Yağlı Beyaz Peynir 89 TL
Wasa Sade Gevrek Ekmek 44,75 TL
Torku Tahin Helvası Çeşitleri 26,50 TL