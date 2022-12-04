BİM'de bu hafta ayrıca; çikolata kaplı karamelize bisküvili ve fındıklı kremalı gofret 3,25 TL, yer fıstıklı karamelli nuga bar 4,50 TL, Nescafe gold ve damak seti 75 TL, demlik poşet siyah çay 39,50 TL ve kakaolu fındık kreması 67,50 TL'ye raflardaki yerini alacak.