BİM aktüel ürünler 24 Şubat 2026: BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?
Yeni haftanın BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. 24 Şubat Salı gününden itibaren BİM kataloğunda deterjan, sıvı yağ, zeytinyağı, pirinç indirimde yer alacak. İşte, BİM aktüel ürünler kataloğunun tamamı
Giriş: 25.02.2026 - 13:49
BİM aktüel ürünler 24 Şubat 2026 Salı indirimleri belli oldu. Salı gününe özel temel gıda ve temizlik ürünleri ön plana çıkıyor. Özellikle mutfak alışverişi yapmak isteyenler için yağ, bakliyat ve süt ürünleri kategorisinde öne çıkan indirimler katalogda yer aldı. Peki, BİM aktüel ürünler kataloğunda tamamında neler var?
