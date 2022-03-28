1 Nisan Cuma gününden itibaren BİM marketerde raflara çıkacak indirimli fırsat ürünleri, BİM Aktüel ürünler kataloğu ile birlikte netleşti. BİM'de bu hafta bebekler için ilk adım arabasından çocuk sandalyesi ve masa setine, beyaz cam ankestra setinden kızartma tenceresine, katlanabilir bebek küvetinden mama sandalyesine kadar pek çok ürün indirimli fiyatlarla raflardaki yerini alacak. İşte BİM aktüel ürünler kataloğu ve indirimli ürünler