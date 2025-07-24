BİM aktüel ürünler kataloğunda klimalar indirimde! 25 Temmuz 2025 Cuma BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?
BİM 25 Temmuz 2025 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Cuma gününden itibaren BİM aktüel ürünlerinde ankastre set, oyun konsolu, elektrikli bisiklet ve şarjlı matkap indirimde olacak. Öte yandan duvar tipi split klima, klima ınverter indirimli satışa çıkacak. BİM kataloğunda ABS valiz çeşitleride 629-829 TL arasında satışa çıkıyor. İşte, 25 Temmuz 2025 Cuma BİM aktüel ürünler kataloğu
Cuma gününe özel BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta su bardağı, sunum tabağı, çay bardağı, kaselerde indirimde. Split klima 24.990 TL’den 41.990 TL’ye değişiklik gösteriyor. İşte BİM indirimli ürünler listesi
25 TEMMUZ 2025 BİM AKTÜEL KATALOĞU YAYINDA!
Kumtel Inverter Klima 19.900 TL
55' Ultra HD Google Tv 13.490 TL
RSIII PRO X Katlanabilir Elektrikli Bisiklet 24.900 TL
Beyaz Turbo Cam Ankastre Set 9.250 TL
Ahtapot Fan 399 TL
Şarjlı Damacana Pompası 175 TL
Çubuk Blender 890 TL
Sinek Engelleyici Led Gece Lambası 99 TL
Powerbank 5.000 mAh 599 TL
Bluetooth Hoparlör 399 TL
Oyun Konsolu 599 TL
Tws Kulaklık 449 TL