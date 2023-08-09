BİM'e derin dondurucu geliyor! 11 Ağustos BİM aktüel ürünler kataloğu
BİM aktüel ürünler kataloğu indirimli fiyat listesi birbirinden farklı onlarca ürünle birlikte satışa sunuldu. Tekstil ürünlerinden mutfak gereçlerine, plastik ürünlerden küçük ev aletlerine kadar pek çok ürün 11 Ağustos Cuma gününden itibaren raflardaki yerini alacak. İşte 11 Ağustos Cuma BİM aktüel ürünler kataloğu...
BİM aktüel ürünler kataloğu her hafta Salı ve Cuma günleri birbirinden farklı ürünlerle satışa çıkıyor. 11 Ağustos Cuma BİM aktüel ürünler kataloğunda televizyondan buharlı ütüye, vantilatörden derin dondurucuya kadar onlarca ürün raflardaki yerini alacak. İşte 11 Ağustos BİM aktüel ürünler kataloğu tam fiyat listesi...
11 AĞUSTOS BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU
65 inç Android Led TV 10.999,00 TL
58 inç Android Led TV 8.499,00 TL
Buharlı Ütü 499,00 TL
Vantilatör 399,00 TL
4 Çekmeceli Derin Dondurucu 3.799,00 TL
Tezgahlı Buzdolabı 3.199,00 TL
Ezme Karnıyarık Tenceresi 349,00 TL
Elektrikli Düdüklü Tencere 1.299,00 TL