BİM'e katlanabilir elektrikli bisiklet geliyor! 18 Ağustos Cuma BİM aktüel ürünler kataloğu indirim listesinde neler var?

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BİM aktüel indirimli ürünler listesi her hafta birbirinden farklı onlarca ürün ile satışa çıkıyor. 18 Ağustos Cuma BİM aktüel ürünler kataloğunda yer alan katlanabilir elektrikli bisiklet çeşitleri dikkat çekti. BİM'de bu hafta kickscooter, televizyon, akıllı bileklik, bluetooth hoparlör, darbeli matkap seti ve metal merdiven gibi ürünler raflardaki yerini alacak. İşte BİM 18 Ağustos Cuma aktüel ürünler kataloğu tam fiyat listesi...