Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Alışveriş BİM KATALOĞU 26 Temmuz 2024: BİM'de Cuma günü neler, hangi ürünler var? BİM indirim fiyat listesi açıklandı!

        BİM 26 Temmuz 2024 kataloğu: İşte BİM aktüel indirimli ürünler listesi

        BİM'e ATV ve elektrikli bisiklet geliyor! BİM aktüel kataloğu ile fiyat listesi alışveriş takipçilerinin gündeminde yer alıyor. BİM aktüel ürünler listesinde bu hafta temmuz ayına özel ürünler raflarda yerini alarak alıcılarıyla buluşmaya hazırlanıyor. Haftanın fırsatlarını alışveriş takipçileri için haberimizde derledik. İşte BİM aktüel 26 Temmuz 2024 kataloğu ile temmuz ayına özel indirimli ürünlerin fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.07.2024 - 22:20 Güncelleme: 22.07.2024 - 22:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        BİM 26 Temmuz 2024 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. BİM'de bu hafta; küçük ev aletlerinden, beyaz eşyalara, ankastre setinden, kozmetik malzemelere, giyim seçeneklerinden mutfak eşyalarına birçok kategoride ürün indirimli fiyatlarıyla alıcılarını bekliyor. İşte BİM aktüel 26 Temmuz 2024 kataloğu ile fiyat listesi...

        2

        BİM 26 TEMMUZ 2024 AKTÜEL KATALOĞU

        OLA EB2 Elektrikli Bisiklet 19.999 TL

        Philips Air Fryer 5.999 TL

        Keysmart Tost Makinesi 1.299 TL

        Fakir Kablosuz Dikey Süpürge & Paspas 9.999 TL

        Kumtel Kule Tipi Vantilatör 999 TL

        Range Vantilatör 899 TL

        Keysmart Dijital Baskül 279 TL

        3

        Büyük Buz Aküsü 59,50 TL

        Pedallı Çöp Kovası 179 TL

        Salata Kurutucusu 129 TL

        Temizlik Seti 129 TL

        Emsan Porselen Tatlı Tabağı 4'lü 259 TL

        Çok Amaçlı Organizer Sepet 59 TL

        Slim Askı Seti 34,50 TL

        Temizlik Seti 129 TL

        Tuvalet Fırçası 79 TL

        Soğuk Sıcak Taşıma Çantası 55 TL

        4

        Chef's Tava 199 TL

        Chef's Sahan 159 TL

        Glass in Love Cam Kahve Fincan Seti 6'lı 169 TL

        Emsan Porselen Çizgili Kase 4'lü 159 TL

        Paşabahçe Viva Cam Kapaklı Kavanoz 109 TL

        Paşabahçe Viva Cam Kapaklı Kavanoz 129 TL

        Paşabahçe Viva Cam Kapaklı Kavanoz 139 TL

        Kapaklı Bistro Sürahi 129 TL

        5

        Çok Amaçlı Elastik Kova 99 TL

        Plastik Boya Karıştırıcı 59 TL

        Mini Makara Kablo 5mt 399 TL

        Cam Menfezi 49 TL

        Cam Kazıma Aparatı 39 TL

        Deterjan Hazneli Yıkama Tabancası 159 TL

        Teleskopik Araç Yıkama Fırçası 149 TL

        Araç Yıkama Süngeri 99 TL

        Hareket Sensörlü Bagaj Lambası 119 TL

        6

        Kadın Şortlu Takım 199 TL

        Kadın Crop Şort Takım 159 TL

        Erkek Deniz Şortu 149 TL

        Safari Şapka 125 TL

        Koltuk Örtüsü 119 TL

        Valiz Organizer Set 79 TL

        Duvar Tipi Düzenleyici 55 TL

        Namaz Elbisesi 199 TL

        7

        SGS Kalın Sıcak Mum Silikon Tabancası 60 W 279 TL

        SGS İnce Sıcak Mum Silikon Tabancası 30 W 199 TL

        SGS Tornavida Seti Blister Ambalaj 129 TL

        SGS Kontrol Kalemi + Elektrik Bandı 59 TL

        SGS Lavabo Açma Sustası 99 TL

        8

        Konuşan Defne Bebek 379 TL

        Kamyonlar 199 TL

        Mini Koordinasyon Oyunu 129 TL

        Geometrik Şekiller 129 TL

        Ahşap Tak Çak 99 TL

        9
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Yabancı oyuncu sınırlamasında değişiklik!
        Yabancı oyuncu sınırlamasında değişiklik!
        Elon Musk, insansı robotlar için tarih verdi
        Elon Musk, insansı robotlar için tarih verdi
        Çanakkale'de 4.7'lik deprem
        Çanakkale'de 4.7'lik deprem
        Bir günde 50 milyon dolar
        Bir günde 50 milyon dolar
        Jose Mourinho: Takımdan çok memnunum
        Jose Mourinho: Takımdan çok memnunum
        Sokak hayvanları düzenlemesinde sıcak gelişme!
        Sokak hayvanları düzenlemesinde sıcak gelişme!
        Ünlü oyuncudan anneye veda
        Ünlü oyuncudan anneye veda
        Karı koca sokak ortasında öldürülmüştü! 2 kişi tutuklandı
        Karı koca sokak ortasında öldürülmüştü! 2 kişi tutuklandı
        Fenerbahçe'de Wesley gelişmesi!
        Fenerbahçe'de Wesley gelişmesi!
        Beşiktaş'ın transferi açıklandı!
        Beşiktaş'ın transferi açıklandı!
        Çöpten kurtarıldı, milyon dolar ediyor
        Çöpten kurtarıldı, milyon dolar ediyor
        Türkiye'den 88 üniversite en az bir bilim alanında dünya liginde
        Türkiye'den 88 üniversite en az bir bilim alanında dünya liginde
        SGK'dan zam farkı açıklaması
        SGK'dan zam farkı açıklaması
        8 soruyla zihin yaşınızı öğrenebilirsiniz!
        8 soruyla zihin yaşınızı öğrenebilirsiniz!
        Yunanistan ile 2. sınır köprüsü
        Yunanistan ile 2. sınır köprüsü
        Emeklilikte reform zamanı
        Emeklilikte reform zamanı
        Sahneye çıkmaya hazır: Kamala Harris kim?
        Sahneye çıkmaya hazır: Kamala Harris kim?
        Elektriklide atağa kalkıyor
        Elektriklide atağa kalkıyor