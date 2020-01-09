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BİM Yurtdışı yatırımları kapsamında 8 milyon lira sermayeli Dost Global Danışmanlık firmasını kurdu.

BİM'den dün KAP'a yollanan bildirimde "19 Aralık 2019 tarihli açıklamamızda, 8.000.000 TL sermayeli bir bağlı ortaklığın kuruluş işlemlerine ilişkin Yönetim Kurulunun yetkilendirmesi duyurulmuştu. Dost Global Danışmanlık A.Ş. adlı ilgili bağlı ortaklığın kuruluş ve tescil işlemleri 8 Ocak 2020 tarihinde tamamlanmıştır" denildi.

İLK AÇIKLAMA ARALIKTA YAPILDI

Şirket 19 Aralık'ta KAP'a yolladığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı: "Yönetim Kurulu 19.12.2019 tarihinde aldığı karara istinaden, Şirketimizin yurtdışı yatırımları kapsamında daha verimli bir organizasyon yapısına ulaşmak için Türk kanunlarına uygun olarak 8.000.000-TL sermayeli tek pay sahibinin Şirketimiz olacağı, tek ortaklı bir anonim şirket kurulmasına, şirketin kuruluşuna ve tesciline ilişkin her türlü yasal işlemin takibi için İcra Kurulu Üyesi ve CFO Haluk Dortluoğlu'nun yetkilendirilmesine karar vermiştir."