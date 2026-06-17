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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam BİM’den gerçek hikayeler

        BİM’den gerçek hikayeler

        2026 yılı iletişim stratejisini mağazalarında yaşanan "gerçek hikayeler" üzerine kurgulayan BİM, yeni reklam filmini yayınladı. "Hayallerin gerçek olduğu anlarda BİM yanınızda" söylemiyle hazırlanan film, bisiklet hayali kuran bir çocuğun hikayesini ekrana getiriyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17 Haziran 2026 - 14:28 Güncelleme:
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        BİM'den gerçek hikayeler

        BİM, yeni reklam filmiyle izleyici karşısına çıktı. “Hayallerin gerçek olduğu anlarda BİM yanınızda” söylemiyle hazırlanan film, BİM mağazasında yaşanan gerçek bir hikayeyi ekrana taşıyor.

        Firmadan yapılan açıklamaya göre bisiklet hayali kuran küçük bir çocuğun, BİM’de satışa sunulan bisiklet sayesinde hayaline kavuşmasını anlatan film, BİM’in temel gıdanın yanı sıra aktüel ürünleriyle de müşterilerinin ihtiyaçlarına ulaşılabilir çözümler sunduğunu vurguluyor.

        BİM Ticaret Başkanı Umut Baba, BİM’in gerçek bir hikayeden alınan ilhamla hazırlanan ikinci kampanya filmine ilişkin şu değerlendirmede bulundu: “BİM olarak 2026 yılı iletişim stratejimizi mağazalarımızda yaşanan gerçek hikayeleri anlatmak üzerine kurguladık. Çünkü bizim hikayemizin temelinde, ülkenin dört bir yanında müşterilerimizle kurduğumuz gönül bağı ve bu bağı her gün güçlendiren çalışma arkadaşlarımız yer alıyor. Filme konu olan hikaye ise çalışanlarımızla gerçekleştirdiğimiz bir atölye çalışması sırasında paylaşılan bir anıdan doğdu. Yıllar boyunca BİM çalışanlarının kampanya broşürlerini ulaştırmak için köy köy dolaştığı, kimi zaman dolmuşlarla uzun yolculuklar yaptığı saha deneyimlerinden ilham alan film, bu kurumsal hafızayı bir çocuğun bisiklet hayaliyle buluşturarak ekrana taşıyor. Burada bisiklet hayali kuran bir çocuğun hikâyesi üzerinden aslında çok daha büyük bir hikaye anlatıyoruz. Bir yanda hayaline kavuşan bir çocuğun mutluluğu, diğer yanda yıllardır büyük bir özveriyle çalışan saha ekiplerimizin emeği var. Bu nedenle film, yalnızca bir hayalin gerçekleşmesini değil; müşterilerimizle kurduğumuz gönül bağını, sahadaki emeği ve BİM’i BİM yapan değerleri de yansıtıyor” dedi.

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