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Haberler Kripto Para Binance'te kripto para çekim işlemleri açıldı
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Binance'te kripto para çekme işlemleri açıldı

Binance'te kripto para çekimleri gün boyunca yaşanan aksaklıkların ardından yeniden açıldı

Binance'te kripto para çekim işlemleri açıldı
HABERTURK.COM

Dünyanın en büyük kripto para platformlarından Binance'de kripto para çekme işlemleri yeniden başladı. Binance öğleden sonra ilk olarak yaşanan yoğunluk sebebiyle kripto para çekme işlemlerinin geçici olarak yapılamadığını bildirdi.

Bir saat sonra ise önce işlemlerin yeniden başladığını ardından ise yeniden kapandığını bildirdi.

Binance son olarak TSİ 17.50'de yaptığı açıklamada "Kripto para çekme işlemleri yeniden başlatılmıştır. Sabrınız için teşekkür eder, verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz" ifadelerine yer verdi.

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