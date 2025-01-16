Binance TR Pazarlama Direktörü Harika Eldoğan: "Akademinin faaliyetlerini deprem bölgesini önceliklendirerek büyüteceğiz”

Kripto para borsası Binance TR ve Teknolojide Kadın Derneği (Wtech) işbirliğiyle kurulan Binance Teknolojide Kadın Akademisi, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Empati Sosyal Sorumluluk ve Eğitim Derneği desteğiyle İstasyon Gaziantep'te düzenlenen eğitimlerin tamamlanmasının ardından 150 kadına kripto varlık ve blockzinciri teknolojileri alanında sertifika verdi.

5 yılda 5 bin kadına eğitim verme hedefi ve deprem bölgesindeki ihtiyaçlara çözüm sunma odağıyla faaliyetlerini sürdüren Akademi, ocak ayı sonunda 1000, yıl sonuna kadarsa ise 2 bin kadına ulaşmayı hedefliyor.

Binance Türkiye Pazarlama Direktörü Harika Eldoğan, sertifika töreninde yaptığı konuşmada, “Bugün Gaziantep'te Binance Teknolojide Kadın Akademisi eğitiminin tamamlanmasıyla 1 yıl içinde 800 kadının yeni ve fırsatlarla dolu bir dünyaya adım atmalarına önayak olduk. Ocak sonuna geldiğimizde 1000 kadına ulaşmanın mutluluk ve gururunu yaşayacağız. Özellikle deprem bölgesinde kadınların güçlenerek kendi ayakları üzerinde durmak, bu yolla ailelerinin sosyal ve ekonomik gelişimine katkıda bulunmak istediklerinin farkındayız. Deprem bölgesinde bu yöndeki ihtiyaç ve beklenti çok daha kritik seviyede. Bu bilinçle Akademinin faaliyetlerini deprem bölgesini önceliklendirerek büyüteceğiz” dedi.

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“CİNSİYET EŞİTLİĞİNİN TÜM SEKTÖRLERDE SAĞLANDIĞI BİR GELECEK İÇİN TEMELLER ATMAYI AMAÇLIYORUZ”

Binance Türkiye olarak, kadınların ve gençlerin yenilikçi teknolojilerle ilgili konularda desteklenmesini ve teknoloji sektöründe daha fazla söz sahibi olmasını son derece önemsediklerini söyleyen Eldoğan, şu değerlendirmeyi yaptı:

Türkiye, yüzde 40'a yakın kripto benimseme oranıyla ve yeni teknolojilere duyulan büyük heyecanla dünya genelinde bu konuda öncü bir ülke. Ancak tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de kadınların bu alana katılımı henüz yüzde 20’ler seviyesinde bile değil. Biz de bu potansiyeli kadınların gücüyle birleştirmek için çalışıyoruz. Teknolojide Kadın Akademisi’nde finansal okuryazarlık gibi temel eğitimlerin yanı sıra, blockzinciri, yapay zeka, NFT ve siber güvenlik gibi geleceğin teknolojilerine yönelik eğitimler sunuyoruz. Eğitimlerimizi atölye çalışmaları, seminer ve konferanslarla destekleyerek kadınların bilgi ve becerilerini geliştirmelerine olanak tanıyoruz. Bunu yaparken de cinsiyet eşitliğinin sadece kripto varlık sektöründe değil, tüm sektörlerde ve toplumun genelinde sağlandığı bir gelecek için temeller atmayı amaçlıyoruz. Gaziantep’te gördüğümüz bu muhteşem katılım ve coşku, doğru yolda olduğumuzun en büyük kanıtı."