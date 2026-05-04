        Bingöl haberleri: Parkinson hastası emekli öğretmen için arama çalışması | Son dakika haberleri

        Parkinson hastası emekli öğretmen için arama çalışması

        Bingöl'de önceki gün evden çıkan ve bir daha haber alınamayan Parkinson hastası emekli öğretmen Kutbattin Keskin ekipler tarafından aranıyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04 Mayıs 2026 - 11:02 Güncelleme:
        Emekli öğretmen için arama çalışması

        Bingöl’ün Solhan ilçesinde önceki gün evden çıkan ve bir daha haber alınamayan Parkinson hastası emekli öğretmen Kutbattin Keskin (45) ekipler tarafından aranıyor.

        DHA'nın haberine göre Solhan ilçesine bağlı Yeşilova Mahallesi’nde yaşayan Kutbattin Keskin (45), 2 Mayıs’ta ekmek almak için evden çıktığı evine bir daha geri dönmedi.

        Yakınları, arama çalışması sonuçsuz kalınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Bölgede AFAD ve jandarma ekiplerinin de katılımıyla arama çalışması başlatıldı. Dün başlayan çalışmalar, bugün de mahalle çevresi ile dere yatağı ve kırsalda devam etti.

        Çalışmalarda, dere kenarında Keskin’e ait olduğu değerlendirilen mont ve cep telefonu bulundu. Bunun üzerine ekipler, dere ve çevresinde aramayı yoğunlaştırdı. Ekiplerin arama çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

