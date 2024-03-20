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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam BioNTech'in net kârı yüzde 90 düştü - İş-Yaşam Haberleri

        BioNTech'in net kârı yüzde 90 düştü

        Alman biyoteknoloji firması BioNTech, Kovid-19 aşısına talebin azalması ve odak noktasının kanser ilacı geliştirmeye kayması nedeniyle 2023'te gelirlerinin bir önceki yıla göre yüzde 78 düştüğünü bildirdi. Firmanın net kârında da yüzde 90'lık düşüş yaşandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.03.2024 - 15:34 Güncelleme: 20.03.2024 - 15:34
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        BioNTech'in kârı yüzde 90 düştü
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        BioNTech, geçen yıl ve son çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını yaptığı açıklamayla duyurdu.

        Buna göre, şirketin 2023'te net kârı önceki yıla göre yüzde 90 azalışla 930,3 milyon Euro ya geriledi. BioNTech, 2022'de 9 milyar 434 milyon Euro kâr açıklamıştı.

        Şirketin gelirleri geçen yıl 2022'ye göre yüzde 78 düşerek 3 milyar 819 milyon Euro ya indi. BioNTech, 2022'de 17,31 milyar Euro gelir elde etmişti.

        Şirket, bu yılki gelirlerin düzenleyici gelişmelere ve Kovid-19 aşısının alımına bağlı olarak 2,5-3,1 milyar Euro olmasını hedefliyor.

        Şirketin AR-GE harcamalarının ise bu yıl 2,4-2,6 milyar Euro olacağı hesaplanıyor.

        Bu arada, BioNTech'in geçen yılın dördüncü çeyreğinde net kârı, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 80 azalışla 457,9 milyon Euro oldu.

        BioNTech CEO'su ve kurucu ortağı Prof. Dr. Uğur Şahin, şirketin geçen yıl Kovid-19 aşı pazarındaki lider konumunu koruduğunu ve onkoloji alanında, çeşitli ortaklıklara girerek temel yetkinliklerini güçlendirdiğini, çok sayıda klinik ilerleme kaydettiğini belirterek, "Hedefimiz 2030 yılına kadar onkolojide 10 ürün onayı almak ve bu sayede dünyanın dört bir yanındaki hastalar için tedavi seçeneklerini iyileştirmektir" ifadesini kullandı.

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