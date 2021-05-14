Bip, Turkcell tarafından kurulan bir mesajlaşma uygulamasıdır. WhatsApp’ın Ocak ayındaki gelişmelerinden sonra dünyada bazı uygulamaların kullanıcı sayısında büyük artış yaşandı. Bip de bu uygulamalardan biri oldu. Bu dönemde çok ciddi sayıda kullanıcı Bip’e dahil oldu. İşte Bip hakkında merak edilen detaylar...

BİP GÜVENLİ Mİ?

Bip Uçtan Uca şifreli güvenliği bulunmaktadır. bulunmaktadır. Uygulama sunucularında mesajlarınızı yedekleme özelliği açık ise, mesajlarınız şifreli olarak saklanmaktadır. Yedekleme özelliği kapalı olan kullanıcılar için mesajlar sadece iletilmek üzere süreli olarak ve şifreli şekilde saklanmaktadır.

BİP NEDİR?

BiP; Turkcell tarafından iOS ve Android kullanıcıları için geliştirilen, tüm operatör abonelerinin kullanabileceği anlık mesajlaşma uygulamasıdır. BiP; App Store, Google Play, ve Huawei AppGallery üzerinden ücretsiz indirilebilmektedir.

Uygulamada; kaybolan mesaj, caps yaratma, herkesle iletişim kurabilme, grup mesajlaşma ve konum paylaşma, oyunlar, para transferi gibi özellikleri bulunmaktadır.

BİP ÖZELLİKLERİ

Uygulamada; kaybolan mesaj, caps yaratma, herkesle iletişim kurabilme, grup mesajlaşma ve konum paylaşma, oyunlar, para transferi gibi özellikleri bulunmaktadır.

Uygulama ile kullanıcılar birbirlerine ücretsiz olarak mesaj, resim, video ve ses kayıtları gönderebilirler. Kaybolan mesaj özelliği ile kullanıcılar mesajlaşırken, mesajlarını belirlediği süre sonunda sohbet ekranından kaybolmasını sağlayabilirler. Herkesle iletişim kurabilme özelliği ile uygulama kullanıcıları uygulama içerisinden uygulamayı kullanmayanlara SMS ile mesaj gönderebilirler.

Caps yaratma özelliği ile kullanıcılar, var olan fotoğraflarını kullanarak veya yeni fotoğraflar çekerek kendi caps çalışmalarını yaratıp, paylaşabilirler. Yiğit Özgür'ün sadece BiP için tasarladığı çıkartmalar ve Türk usulü çıkartmalar da uygulamada yer almaktadır.

BİP NASIL İNDİRİLİR?

Tüm operatör abonelerinin ücretsiz bir şekilde kullanabildiği BiP uygulaması, App Store, Google Play ve Huawei AppGallery üzerinden kolayca indirilmektedir. BiP uygulamasını aşağıdaki bağlantılardan telefonunuza indirebilirsiniz:

BİP'TE GRUP ÖZELLİĞİ VAR MI?

BiP’te 10 kişiye kadar grup görüntülü görüşme yapabilirsiniz. mobil, web ve tablet üzerinden görüşme gerçekleştirilebilirsiniz.

BiP, grup mesajlaşma, kaybolan mesaj, konum takibi, titreşim, yerel sticker’lar ile ücretsiz mesajlaşma fırsatı sunuyor.

BİP ÜCRETLİ Mİ?

Turkcell aboneleri için

Mesaj, fotoğraf, video, ses kaydı göndermeleri kotalarından düşmemektedir. Ancak diğer paylaşımları paketleri varsa İnternet paketlerinden, yoksa normal mobil İnternet tarifesi üzerinden ücretlendirilmektedir.

BiP uygulaması hız kısıtlı İnternet paketleriyle birlikte alınabilir. BiP ile beraber alınan hız kısıtlı İnternet paketi bittiğinde, İnternet erişim hızı ile birlikte BiP kullanım hızı da 96 kbps'a indirilmektedir.

Diğer operatör abonelerinin BiP kullanımları varsa İnternet paketlerinden, yoksa normal mobil İnternet tarifesi üzerinden ücretlendirilmektedir.

Turkcell ve diğer operatör aboneleri için

Uygulama içerisinden gerçekleşen aramalar, varsa ses paketlerinden yoksa operatörün normal ses tarifesi üzerinden gerçekleşmektedir.

Uygulama, mobil şebeke üzerinden erişimin yanında bulundukları ortamdaki kablosuz İnternet bağlantısı üzerinden de kullanılabilir. Bu durumda uygulamaya erişim için gerçekleştirilen deneme kullanımı Turkcell tarafından ücretlendirilmeyeceği için söz konusu deneme kullanımından Turkcell sorumlu değildir.