Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerTeknolojiUygulama
ABONE OL

Bip güvenli mi? Bip nedir, özellikleri neler?

Milyonlarca kullanıcı güvenli mesajlaşma uygulaması araştırıyor. Bip, Türkiye'nin yerli mesajlaşma uygulamasıdır. Bip kullanıcılara WhatsApp'tan geçiş yaptıkları takdirde gruplarını, fotoğraflarını ve mesajlarını taşıma garantisi de veriyor. Bip güvenli mi? Bip nedir, özellikleri neler? İşte Bip hakkında merak edilenler...

Bip güvenli mi? Bip nedir, özellikleri neler?

Bip, Turkcell tarafından kurulan bir mesajlaşma uygulamasıdır. WhatsApp’ın Ocak ayındaki gelişmelerinden sonra dünyada bazı uygulamaların kullanıcı sayısında büyük artış yaşandı. Bip de bu uygulamalardan biri oldu. Bu dönemde çok ciddi sayıda kullanıcı Bip’e dahil oldu. İşte Bip hakkında merak edilen detaylar...

BİP GÜVENLİ Mİ?

Bip Uçtan Uca şifreli güvenliği bulunmaktadır. bulunmaktadır. Uygulama sunucularında mesajlarınızı yedekleme özelliği açık ise, mesajlarınız şifreli olarak saklanmaktadır. Yedekleme özelliği kapalı olan kullanıcılar için mesajlar sadece iletilmek üzere süreli olarak ve şifreli şekilde saklanmaktadır.

BİP NEDİR?

BiP; Turkcell tarafından iOS ve Android kullanıcıları için geliştirilen, tüm operatör abonelerinin kullanabileceği anlık mesajlaşma uygulamasıdır. BiP; App Store, Google Play, ve Huawei AppGallery üzerinden ücretsiz indirilebilmektedir.

Uygulamada; kaybolan mesaj, caps yaratma, herkesle iletişim kurabilme, grup mesajlaşma ve konum paylaşma, oyunlar, para transferi gibi özellikleri bulunmaktadır.

BİP ÖZELLİKLERİ

Uygulamada; kaybolan mesaj, caps yaratma, herkesle iletişim kurabilme, grup mesajlaşma ve konum paylaşma, oyunlar, para transferi gibi özellikleri bulunmaktadır.

Uygulama ile kullanıcılar birbirlerine ücretsiz olarak mesaj, resim, video ve ses kayıtları gönderebilirler. Kaybolan mesaj özelliği ile kullanıcılar mesajlaşırken, mesajlarını belirlediği süre sonunda sohbet ekranından kaybolmasını sağlayabilirler. Herkesle iletişim kurabilme özelliği ile uygulama kullanıcıları uygulama içerisinden uygulamayı kullanmayanlara SMS ile mesaj gönderebilirler.

Caps yaratma özelliği ile kullanıcılar, var olan fotoğraflarını kullanarak veya yeni fotoğraflar çekerek kendi caps çalışmalarını yaratıp, paylaşabilirler. Yiğit Özgür'ün sadece BiP için tasarladığı çıkartmalar ve Türk usulü çıkartmalar da uygulamada yer almaktadır.

BİP NASIL İNDİRİLİR?

Tüm operatör abonelerinin ücretsiz bir şekilde kullanabildiği BiP uygulaması, App Store, Google Play ve Huawei AppGallery üzerinden kolayca indirilmektedir. BiP uygulamasını aşağıdaki bağlantılardan telefonunuza indirebilirsiniz:

BİP'TE GRUP ÖZELLİĞİ VAR MI?

BiP’te 10 kişiye kadar grup görüntülü görüşme yapabilirsiniz. mobil, web ve tablet üzerinden görüşme gerçekleştirilebilirsiniz.
BiP, grup mesajlaşma, kaybolan mesaj, konum takibi, titreşim, yerel sticker’lar ile ücretsiz mesajlaşma fırsatı sunuyor.

BİP ÜCRETLİ Mİ?

Turkcell aboneleri için

Mesaj, fotoğraf, video, ses kaydı göndermeleri kotalarından düşmemektedir. Ancak diğer paylaşımları paketleri varsa İnternet paketlerinden, yoksa normal mobil İnternet tarifesi üzerinden ücretlendirilmektedir.

BiP uygulaması hız kısıtlı İnternet paketleriyle birlikte alınabilir. BiP ile beraber alınan hız kısıtlı İnternet paketi bittiğinde, İnternet erişim hızı ile birlikte BiP kullanım hızı da 96 kbps'a indirilmektedir.

Diğer operatör abonelerinin BiP kullanımları varsa İnternet paketlerinden, yoksa normal mobil İnternet tarifesi üzerinden ücretlendirilmektedir.

Turkcell ve diğer operatör aboneleri için

Uygulama içerisinden gerçekleşen aramalar, varsa ses paketlerinden yoksa operatörün normal ses tarifesi üzerinden gerçekleşmektedir.
Uygulama, mobil şebeke üzerinden erişimin yanında bulundukları ortamdaki kablosuz İnternet bağlantısı üzerinden de kullanılabilir. Bu durumda uygulamaya erişim için gerçekleştirilen deneme kullanımı Turkcell tarafından ücretlendirilmeyeceği için söz konusu deneme kullanımından Turkcell sorumlu değildir.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Signal kimin? Signal nedir?
TEKNOLOJİSignal kimin?
Telegram güvenli mi? Telegram hangi ülkenin?
TEKNOLOJİTelegram güvenli mi?
WhatsApp sözleşmesi nedir? WhatsApp sözleşmesi nasıl iptal edilir?
TEKNOLOJİWhatsApp sözleşmesi nedir?
15 Mayıs WhatsApp son durum: WhatsApp gizlilik sözleşmesini kabul etmeyenler ne yapacak?
TEKNOLOJİSözleşmeyi kabul etmeyenler dikkat!
İnternetten alışverişte tüketiciler 'mobil uygulamaları' tercih etti
TEKNOLOJİAlışverişin yüzde 84'ü mobil cihazlardan
Türk Telekom Santral ile işe alımlarını dijitale taşıdı - Haberler
TEKNOLOJİİşe alımlarını dijitale taşıdı
Twitter, direkt mesajlar için sesli mesaj atma özelliğini getiriyor - Haberler
TEKNOLOJİYeni özelliğini Türkiye’de test ediyor
Asus ROG serisine iki yeni model ekledi - Haberler
TEKNOLOJİOyunseverler için 2 yeni model
Turkcell: ‘WhatsApp oyalama taktiği uyguluyor’ - Haberler
TEKNOLOJİ‘WhatsApp oyalama taktiği uyguluyor’
Amazon 250 milyon Euro'luk vergi borcundan kurtuldu! Haberler
TEKNOLOJİ250 milyon Euro'luk iptal!