'Bir Aile Provası'nda buluştular

Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; 'Bir Aile Provası' oyununu izlemeye gelen oyuncular, basın mensuplarıyla bir araya gelerek oyun hakkında konuştu.

Barış Baktaş: Biz de ilk defa izleyeceğiz. Heyecanlıyız.

Deniz Işın: Ben ikinci kez izliyorum. Prömiyere gelmiştim, her izleyişte farklı bir tat alıyorum.

Barış Baktaş ve Deniz Işın

Haki Biçici: Eminim çok komik bir oyun. Sevdiğim arkadaşlarım yer alıyor, ben de onlara destek olmak için geldim.

Derya Karadaş: Çok sevdiğim arkadaşlarım var, çok kaliteli bir iş olacağına eminim. Merakla bekliyorum.

Sarp Apak: Çok sevdiğim isimler var. Daha önce birlikte rol aldığım arkadaşlarım da var. Bence çok güzel bir oyun olacak.

Haki Biçici, Sarp Apak ve Derya Karadaş

Yeni projelerinden de bahseden Apak, "Çok sevdiğim bir isimle okuma çalışmalarına başladık. Komedi dizisiyle izleyici karşısına çıkacağım, güzel bir proje olacak" dedi.

Oyuncu, ayrıca "Ekranlarda komedi eksikliği kesinlikle hissediliyor. Ben de bu alanda bir işle dönüyorum" ifadelerini kullandı.