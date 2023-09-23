Bir anda iki bacağını birden kaybeden model podyumların 'altın bacaklı kızı' oldu
Lauren Wasser, modellik kariyerinin henüz çok başındayken toksik şok sendromu denilen bir hastalık nedeniyle iki bacağını birden kaybetti. Zor günler geçirse de Lauren, altın renkli protez bacaklarıyla podyuma, 'altın kız' olarak geri döndü.
Lauren Wasser, 2 Mart 1988'de Kaliforniya'da moda endüstrisinin içine doğdu. Anne ve babasının her ikisi de profesyonel modeldi ve ilk kez 4 aylıkken Vogue'da annesiyle birlikte yer aldı. Şaşırtıcı olmayan bir şekilde genç kız bu kariyer yoluna yönelecekti.
Lauren Wasser yetenekli bir basketbolcuydu ve prestijli bir atletik burs bile almıştı. Ancak bunun yerine modellik kariyerine devam etmeye karar verdi. Buna rağmen birkaç yıl boyunca aktif bir yaşam tarzı sürdürdü.
Ancak Lauren'ın dünyası 24 yaşına geldiğinde altüst oldu. Kan dolaşımında ölümcül bir toksin üretebilen Staphylococcus aureus bakterisinin vücutta aşırı çoğalmasından kaynaklanan toksik şok sendromu (TSS) ismindeki bir hastalık vücuduna yayılmıştı.
Her şey grip benzeri semptomlarla başladı, ardından böbrek yetmezliği ve en sonunda da nadir görülen ve yaşamı tehdit eden sendrom nedeniyle iki kalp krizi geçirdi. Hayatta kalma şansı çok düşüktü. Doktorlar, Wasser'ı hayatını kurtarmak için onu tıbbi nedenli komaya sokmak zorunda kaldı.
Bir buçuk hafta sonra bilinci yerine geldiğinde Lauren, dokunaklı bir röportajda şunları söyledi: Bir buçuk hafta sonra uyandım ve ne olduğu hakkında hiçbir fikrim yoktu. Bana 80 kiloluk sıvı pompaladılar.
Trajik bir şekilde, kangren yayıldıkça durumu daha da kötüleşti ve sağ bacağı ile sol ayağının yakıcı bir acıya kapılmasına neden oldu. “O andan itibaren ayaklarım alev aldı ve sağ ve sol ayağımda kangren oluştu. Başka seçenek yoktu. Sağ bacağımı kesmek zorunda kaldım." Daha sonra 2018'de sol bacağının da kesilmesi gerekti.
Hayatındaki bütün dönüşümü kabullendikten sonra Lauren, tekrar moda endüstrisine döndü. Ten rengiyle uyumlu protezler yerine altın rengi protezleri tercih etmeye karar verdi. Bir röportajda seçimini açıklarken, "Onu kendime ait kılmak ve ona hayat vermek, tabiri caizse, algımı değiştirdi " dedi. Böylece “altın bacaklı kız” oldu ve yeniden podyumlara döndü.
Kronik ağrı nedeniyle sol bacağının kesilmesinin ardından model artık daha aktif bir yaşam tarzı sürdürebiliyor.
Tutkusu olan basketbola yeniden başladı ve yakın zamanda düzenlenecek bir maratona da hazırlanıyor. Ayrıca Wasser'in modellik kariyeri, 2022'de Gabriela Hearst ve Louis Vuitton için yürüdüğü ve Lacoste, Furla ve Shiseido kampanyalarında yer aldığı için giderek daha başarılı bir noktaya ilerliyor.
Podyumların 'altın bacaklı kızı' Lauren'ın, cesaret dolu mücadele öyküsü, dünyanın dört bir yanında onun gibi olanlara ilham veriyor.
Kaynak: BrightSide
Fotoğraf: Instagram