'Bir Cumhuriyet Şarkısı', ayakta alkışlandı

Türkiye Cumhuriyeti'nin kültür devriminde atılan ilk adımda yaşananları konu edinen 'Bir Cumhuriyet Şarkısı', gösterime bugün girdi.

Beyazperdeye; Atatürk'ün isteğiyle sahnelenen 'Özsoy Destanı'nın sahnelenmesi sürecini yansıtan 'Bir Cumhuriyet Şarkısı' için İstanbul'dan sonra Ankara ve İzmir'de de ön gösterim düzenlendi. Film; dakikalarca ayakta alkışlandı.