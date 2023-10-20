Bir nesle "Sie liegt in meinen armen" dedirtmişti! İşte Muhabbet'in son hali!
Bir döneme damga vurmuş ve Almanca olmasına rağmen Türkiye'de büyük ilgi görmüş "Sie liegt in meinen Armen" şarkısıyla hafızalara kazınan Muhabbet'in yıllar sonraki değişimi merak edildi. İşte Muhabbet'in son hali...
Bir dönemin efsane şarkılarından biri olan ve 2005 yılında çıkmasına rağmen hala söylenen "Sie liegt in meinen Armen"'ı söyleyen Muhabbet, son haliyle gündem oldu. Şarkı Almanca olsa da Türkiye'de herkesin dilinde olan şarkıyı üreten Muhabbet'in son hali...
Aslen Eskişehirli olup Almanya'da dünyaya gelen Muhabbet, 11 yaşlarında abisiyle birlikte evde müzik yapmaya başladı. Türkçeyi iyi anlamaması sebebiyle Almanca aşk ve sevgi temalı arabesk parçalar yapmaya karar veren Muhabbet ilk parçasını 2003 yılında yaptı.
İlk şarkısı olan 'Sie liegt in meinen armen' adlı şarkıyı 2003 yılının Ocak ayında yazan Muhabbet, vokalistliğini yapan Çetin Çetinkaya'nın şarkıyı kendisinden önce kendi adıyla İnternet'te yayınlaması sebebiyle onunla yollarını ayırdı.
Bugüne kadar müzik hayatını Almanya'da aktif bir şekilde sürdüren Muhabbet'in Avrupa çapında milyonlarca hayranı vardır ve 'Avrupa'yı sarsan Türk olarak' bilinir.
İşte Muhabbet'in son hali...