SEBZELERİNİZİ ARTIRIN

Daha fazla sebze tüketmek her zaman akıllıca bir fikirdir ancak hedef kilo vermek olduğunda bu daha da önemlidir. Mitri, "Sebzeler doğal olarak düşük kalorili ve yüksek su ve lif içeriğine sahip, bu da onları yüksek hacimli, kilo vermeye uygun bir yiyecek yapıyor. Bu, sizi doyurmak için çok miktarda yiyebileceğiniz anlamına gelir, doğal olarak tok tutarlar, ancak kalori açığında kalmanızı kolaylaştırırlar. Yapraklı yeşillikler, brokoli, karnabahar gibi bir bardak nişastalı olmayan sebzeler ekleyin veya daha hızlı kilo kaybını desteklemek için her öğüne biber ekleyin." diyor.

Kaynak: National Library of Medicine, frontiersin.org