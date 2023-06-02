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Bir türlü kilo veremiyorum diye üzülmeyin! Bu tüyolar 5 kilo verdiriyor: İşte 10 muhteşem ipucu

Kilo vermenin belki de bilmediğiniz birçok püf noktası vardır. Örneğin, daha küçük tabaklar ve kaseler kullanmanın, daha küçük porsiyon boyutlarını teşvik ettiği için aslında fazla kilolardan kurtulmanıza yardımcı olabileceğini biliyor muydunuz? Kilo vermek için zamanınız kısıtlı olduğunda, yaklaşan özel bir etkinliğiniz veya plaj kaçamağında hızlı sonuçlar her zaman idealdir. Bu nedenle, ortalama beş kiloyu hızlı bir şekilde kaybetmek için uzmanlardan 10 ipucu ile yaza hazır hale geleceksiniz!

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  • Bir türlü kilo veremiyorum diye üzülmeyin! Bu tüyolar 5 kilo verdiriyor: İşte 10 muhteşem ipucu

    Ölçekteki ibrenin aşağı inmesini istiyorsanız, şu iki temel faktöre dikkat etmelisiniz: Diyet ve egzersiz! Kuvvet antrenmanınızı başlatmak ve taze meyveler, sebzeler, yağsız proteinler ve kepekli tahıllarla dolu sağlıklı, dengeli bir diyet tüketmek çok önemlidir. PTPioneer.com'un kurucusu Tyler Read, tükettiğiniz işlenmiş gıdaların ve ekstra şeker miktarını sınırlamanın yanı sıra, yediğinizden daha fazla kalori yakmak anlamına gelen bir kalori açığı oluşturmanın da çok önemli olduğunu söylüyor. Tyler Read,  son 15 yıldır sağlık ve fitness dünyasının içinde olan bir kişisel antrenör. Bir şeyi açıklığa kavuşturalım: Birkaç gün boyunca sağlıklı alışkanlıklar edinerek ve sonra bunu hak ettiğinizi düşündüğünüz için kendinizi aşırı şımartarak tüm sıkı çalışmanızın boşa gitmesine izin vermeyin. Tutarlılık ve sabır, son oyununuza ulaşmak için çok önemli olacaktır!
  • Bir türlü kilo veremiyorum diye üzülmeyin! Bu tüyolar 5 kilo verdiriyor: İşte 10 muhteşem ipucu

    Hızlı bir şekilde beş kilo kaybetmek için inanılmaz derecede yardımcı olacak bazı özel ipuçları sizin için oldukça idealdir. İşte hızla 5 kilo vermek için 10 ipucu…
  • Bir türlü kilo veremiyorum diye üzülmeyin! Bu tüyolar 5 kilo verdiriyor: İşte 10 muhteşem ipucu

    DAHA KÜÇÜK KASELER VE TABAKLAR KULLANIN

    Hızlı bir şekilde beş kilo vermek istiyorsanız uzmanların önerilerine kulak verin. Beslenme uzmanı ve Tıbbi Uzmanlar Kurulunun bir üyesi olan, Nihayet Full, Nihayet Slim kitabının yazarı, Lisa Young, sizi daha küçük kaseler ve tabaklar kullanmaya teşvik ediyor. Porsiyon boyutlarınıza dikkat etmek önemlidir çünkü gereğinden fazla yemek yemek kilonuzu olumsuz etkileyebilir.
  • Bir türlü kilo veremiyorum diye üzülmeyin! Bu tüyolar 5 kilo verdiriyor: İşte 10 muhteşem ipucu

    Yediğiniz yiyeceğe dikkat ettiğiniz kadar ne kadarını tükettiğinize de dikkat edin. Young bize, "Bunu yapmanın harika bir yolu, yemek yerken daha küçük tabaklar ve kaseler kullanmaktır. Bu, daha küçük tabaklar kullandığınızda yediğiniz yiyecek miktarında rol oynar çünkü daha fazla yemek yiyormuşsunuz gibi görünür. Bu durumda esasen beyninizi kandırıyor olacaksınız. Üstelik daha küçük bir tabak kullanmak yemeğin kalorisini azaltan büyük bir tabak kullanmanıza göre daha az yiyecekle doldurmak anlamına gelir."
  • Bir türlü kilo veremiyorum diye üzülmeyin! Bu tüyolar 5 kilo verdiriyor: İşte 10 muhteşem ipucu

    YEMEĞİNİZİ ÖNCEDEN HAZIRLAYIN

    Yemek hazırlamak sadece zaman kazandıran bir şey değildir; kilo vermenin akıllı bir yolu! Young, "Araştırmalar, evde daha fazla yemek pişirme ve fazla kilolardan kurtulma üzerinde olumlu bir etkisi olduğunu göstermiştir. Ayrıca, yemeğinize giren malzemeleri kontrol etmek ve ne yediğinizi bilmek kilo vermenize yardımcı olabilir çünkü temiz yemek için en iyi ipucu." diyor.
  • Bir türlü kilo veremiyorum diye üzülmeyin! Bu tüyolar 5 kilo verdiriyor: İşte 10 muhteşem ipucu

    Acıktığınızda, muhtemelen sağlıksız ama inanılmaz derecede uygun fast food seçeneklerine yöneldiğinizi düşünürsek, bu çok mantıklı. Yemeye veya hareket halindeyken yanınıza almaya hazır atıştırmalık ve öğünlere sahip olmak, özellikle meşgul olduğunuzda günlük yemek pişirmenin getirdiği stresi ortadan kaldırır. Young, "Yemek hazırlamak, daha besleyici bir diyete geçiş yaratmaya yardımcı olabileceğinden, yaşam tarzınıza dahil etmek için harika bir alışkanlıktır" diye ekliyor.
  • Bir türlü kilo veremiyorum diye üzülmeyin! Bu tüyolar 5 kilo verdiriyor: İşte 10 muhteşem ipucu

    İŞLENMİŞ GIDALARI SAĞLIKLI GIDALARLA DEĞİŞTİRİN

    Bu hiç akıllıca değil, ama bahsetmeye değer bir şey. İşlenmiş gıdalara birkaç isim vermek gerekirse, hidrojene ve trans yağ, ekstra şeker ve yapay tatlandırıcılar dahil olmak üzere birçok sağlıksız ve gereksiz içerik içerir. Bu bileşenler doğrudan kilo alımıyla ilişkilendirilmiştir. Young, aksine taze ürünler, baklagiller ve yağsız proteinden oluşan bir diyetin kilonuzu azaltmanın kanıtlanmış bir yolu olduğunu söylüyor.
  • Bir türlü kilo veremiyorum diye üzülmeyin! Bu tüyolar 5 kilo verdiriyor: İşte 10 muhteşem ipucu

    YETERLİ UYKU ALMAK

    "Güzellik uykusu" terimi, iyi bir nedenle bu adı almıştır. Kilo vermek için uyku şarttır. Uyku yoksunluğu ve yorgunluktan kaçınmak için dinlendirici bir gece uykusuna ihtiyacınız var. Aşırı yorgun olduğunuzda, lenfatik sisteminizdeki atıktan kurtulmak ve besinleri geri kazanmak söz konusu olduğunda vücudunuzun tepki süresi gecikir. Young, "Bu nedenle, bu gecikme hormonun bozulmasına yol açarak kilo alımına neden olabilir" diyor.
  • Bir türlü kilo veremiyorum diye üzülmeyin! Bu tüyolar 5 kilo verdiriyor: İşte 10 muhteşem ipucu

    DÜZENLİ EGZERSİZ RUTİNİNİZE KARDİYO VE AĞIRLIK EKLEYİN

    Kardiyo ve kuvvet antrenmanının bir kombinasyonu, kilo kaybınızı gerçekten yüksek vitese alacaktır. Read, "Kardiyo, kalori yakmanıza ve kardiyovasküler sağlığınızı iyileştirmenize yardımcı olurken, kuvvet antrenmanı kas kütlesi oluşturabilir ve metabolizmanızı hızlandırabilir" diye açıklıyor. Young, kuvvet antrenmanının anahtar olduğunu kabul ederek, "Ağırlık kaldırdığınızda, yağsız kas inşa ediyorsunuz. Bu kas geliştirme aktivitesi, daha fazla kalori yakan metabolizmamızı artırmaya yardımcı oluyor." diyor.
  • Bir türlü kilo veremiyorum diye üzülmeyin! Bu tüyolar 5 kilo verdiriyor: İşte 10 muhteşem ipucu

    ALKOLLÜ İÇECEĞİ BIRAK

    Beslenme yazarı ve Melissa Mitri Nutrition'ın sahibi Melissa Mitri'nin söylediklerinden hoşlanmayabilirsiniz ancak "Kilo vermeye çalışıyorsanız alkol arkadaşınız değildir." En sevdiğiniz alkollü içecek hem kalori hem de şekerle dolu olmakla kalmaz, aynı zamanda su tutmanızı sağlar ve bu da kilo kaybını yavaşlatır ve hepsi bu kadar da değil! İçki ne kadar iyi uyuduğunuzu etkileyebilir. Bu da yemek yeme isteklerine neden olabilir. Son olarak, normalde seçemeyeceğiniz kötü yiyecek seçimleri yapma olasılığınız çok daha yüksektir.
  • Bir türlü kilo veremiyorum diye üzülmeyin! Bu tüyolar 5 kilo verdiriyor: İşte 10 muhteşem ipucu

    YEMEK YEMEDEN ÖNCE SU İÇİN

    Her yemekten önce ve gün boyunca eski güzel H2O, hızlı bir şekilde beş kilo vermek istiyorsanız, almanız gereken önemli bir alışkanlıktır. Aslında aç hissedebileceğiniz zamanlar vardır. Ancak vücudunuzun sadece biraz suya ihtiyacı vardır. Mitri, "Önce su içmek, aldığınız gereksiz kalori miktarını önemli ölçüde azaltabilir" diye açıklıyor." Ayrıca araştırmalar, yemeklerden önce bir bardak su içmenin bir sonraki öğünde kalori alımını azaltabileceğini gösteriyor."
  • Bir türlü kilo veremiyorum diye üzülmeyin! Bu tüyolar 5 kilo verdiriyor: İşte 10 muhteşem ipucu

    TUZU BIRAK!

    Tuzluğu bırakmak, kilo verme hedeflerinizi destekleyebilir. Mitri, "İşlenmiş gıdalardan çok fazla tuz ve tuzluk şişkinliğe ve su tutulmasına neden olarak kilo vermeyi zorlaştırıyor. Cips, çubuk kraker, dondurulmuş yemekler, konserve yiyecekler ve fast food gibi işlenmiş gıdaları mümkün olduğunca sınırlayın ve yiyeceklerinize eklediğiniz tuz miktarını en aza indirin. Özellikle vücudunuz çok fazla tuz almaya, kesmeye alışmışsa geri dönmek büyük bir fark yaratabilir." diye açıklıyor.
  • Bir türlü kilo veremiyorum diye üzülmeyin! Bu tüyolar 5 kilo verdiriyor: İşte 10 muhteşem ipucu

    AĞIRLIK ANTREMANI YAPIN!

    Yüksek yoğunluklu interval antrenmanı (HIIT), yüksek yoğunluklu kısa süreli egzersizlerden ve ardından kısa dinlenme sürelerinden oluşur. Mitri, bu tür bir eğitimin yağları hızlı bir şekilde eritmenin mükemmel bir yolu olduğunu söylüyor. Mitri, "Bu egzersizler kalp atış hızınızı yüksek tutuyor ve kısa sürede etkili bir şekilde yağ yakıyor. HIIT egzersizlerinin örnekleri arasında atlama ağız kavgası, dağ tırmanıcıları, tahtalar ve burpelerin bir kombinasyonu ve ardından kısa iyileşme seansları yer alıyor." diye ekliyor.
  • Bir türlü kilo veremiyorum diye üzülmeyin! Bu tüyolar 5 kilo verdiriyor: İşte 10 muhteşem ipucu

    SEBZELERİNİZİ ARTIRIN

    Daha fazla sebze tüketmek her zaman akıllıca bir fikirdir ancak hedef kilo vermek olduğunda bu daha da önemlidir. Mitri, "Sebzeler doğal olarak düşük kalorili ve yüksek su ve lif içeriğine sahip, bu da onları yüksek hacimli, kilo vermeye uygun bir yiyecek yapıyor. Bu, sizi doyurmak için çok miktarda yiyebileceğiniz anlamına gelir, doğal olarak tok tutarlar, ancak kalori açığında kalmanızı kolaylaştırırlar. Yapraklı yeşillikler, brokoli, karnabahar gibi bir bardak nişastalı olmayan sebzeler ekleyin veya daha hızlı kilo kaybını desteklemek için her öğüne biber ekleyin." diyor.

    Kaynak: National Library of Medicine, frontiersin.org

 

Haberi Hazırlayan : Hacer Tonay
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