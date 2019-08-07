Bir Usta Bin Usta bu kez Malatya'da

Anadolu Sigorta’nın kaybolan ya da kaybolmaya yüz tutan mesleklere olan ilgiyi arttırmak ve bu meslekleri yeniden canlandırmak amacıyla 2010 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın teknik danışmanlığında hayata geçirdiği ve “Bir Usta Bin Usta” Sosyal Sorumluluk Projesi Malatya Bakır İşlemeciliği Kursu tamamlandı. Bakır işleme eğitimini başarıyla tamamlayan kursiyerler, 5 Ağustos 2019’da Malatya’da Sabancı Kültür Merkezi’nde düzenlenen törende kurs bitirme belgelerini Malatya Valisi Aydın Baruş ve Anadolu Sigorta Kurumsal İletişim Müdürü Berna Ergüntan’ın katıldığı törende aldı.

50 MESLEKİ KURS TAMAMLANMIŞ OLACAK

Eğitmenliğini Gökhan Çelikkıran’ın yaptığı, 13 Mayıs 2019 tahinde başlayan Bakır İşlemeciliği kursunda 17 kursiyer, iki buçuk ay boyunca 248 saat eğitim görerek birer usta adayı haline geldi. Kursiyerlerin el emeği ürünler 1 hafta boyunca Sabancı Kültür Merkezi’nde sergilenecek. 2010 yılında hayata geçirilen ve bu yıl 10. Yılını kutlayan “Bir Usta Bin Usta” Sosyal Sorumluluk Projesi kapsamında, 2019 yılı sonunda 50 mesleki kurs tamamlanmış olacak. Böylece kurslar aracılığıyla bir yandan yerel mesleklerin kaybolması engellenirken diğer yandan kurslara katılan genç usta adaylarına yeni iş olanakları yaratılmış olacak.