Bir Zamanlar Çukurova 10. bölümü ile ekranlara geldi. Dizinin son bölümünde heyecan ve hüzün eksik olmadı. Züleyha, öldü sandığı Yılmaz'ı kanlı canlı karşısında görünce şok oldu. Demir ise ezeli rakibi Yılmaz'ı hayatından çıkarmaya çalıştıkça, adını daha çok duymaya başlıyor. Dizinin son bölüm sahnesinde Hünkar Hanım ve Yılmaz'ın vurulması herkesi şok etti. Hünkar Hanım ve Yılmaz ölüyor mu? Bir Zamanlar Çukurova 11. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 11. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?
Bir Zamanlar Çukurova, 10. bölümüyle izleyicinin karşısına çıktı. Dizinin bitimiyle birlikte seyirciler 11. yeni bölüm fragmanına kitlendi fakat henüz yayınlanmadı.
BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 10. SON BÖLÜM ÖZETİ
"Yılmaz ölmemiş..."
Bir Zamanlar Çukurova'da artık yüzleşme zamanı! Demir, ezeli rakibi Yılmaz'ı hayatından çıkarmaya çalıştıkça, adını daha çok duymaya başlıyor. Çukurova'nın yeni 'bey'i olarak boy gösteren Yılmaz'ın ise tek amacı intikam! Gerçekler açığa çıkıyor! Züleyha, öldü sandığı Yılmaz'ı kanlı canlı karşısında görünce, herkesi şok edecek bir karar verecek! Bu gelişme ise herkesin hayatını yakından etkileyecek. 'Uhuletle ve suhuletle' ilerlemekten yana olan Fekeli, gözü dönen Yılmaz'ın yanlış bir şey yapmasından endişeleniyor. Hünkar'ın yeni planı ne? Oğlunun iyiliği için kurduğu tezgâhın, hayatlarını tehdit etmeye başladığını gören Hünkar, Yılmaz'ı tutamayacaklarının farkında! Demir'in ve soyadlarının zarar görmesinden korkup, yeni planlarla harekete geçiyor!
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