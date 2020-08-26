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Bircan Bali anne oldu! Sunucu Bircan Bali bebeğini böyle duyurdu

Bircan Bali anne oldu! Sunucu Bircan Bali, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla anne olduğunu duyurdu. Bali, "Hayatımıza hoş geldin Saygı Karen Gezen... Gül kokulu kızım, hoş geldin..." ifadelerini kullandı. İşte Bircan Bali'nin o paylaştığı fotoğraf...

Bircan Bali anne oldu

Geçtiğimiz sene avukat Ömer Gezen ile dünyaevine giren sunucu Bircan Bali, anne oldu. Bebeğine Saygı Karen adını veren Bali, müjdeli haberi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

Bebeğinin ayaklarını yayınlayan Bircan Bali, şu ifadeleri kullandı:

Ve hayat şimdi başladı... Demek bu ayaklardı bana her tekme attığında burnumu sızlatan, sanki yeni doğmuş gibi beni hayata bağlayan... Demek sendin o tarifsiz duygu... Hayatımıza hoş geldin Saygı Karen Gezen... Gül kokulu kızım, hoş geldin...

Bali'nin paylaşımına çok sayıda beğeni ve "Maşallah" şeklinde yorumlar yağdı. Öte yandan çiftin bir dönem boşanacakları konuşuluyordu.

"BİZ ÇOK GÜÇLÜYÜZ"

Ayrılık döneminde hamile olduğunu duyuran Bircan Bali, ultrason görüntülerini şu sözlerle yayınlamıştı:

Biz çok güçlüyüz. Anne-evlat dağları aşarız. Dua edin, tansiyonum düzelsin. Tek ricam bu; dua... Allah büyük. Çok zor bir hamilelikmiş bu. Sizden ricam; bol dua.

Ancak Bali, kısa bir süre sonra yaptığı açıklama ile eşiyle aralarındaki buzların eridiğini ifade etmişti.

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