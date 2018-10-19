Söylemezsem Olmaz programının yorumcusu Bircan Bali'nin, sevgilisiyle birlikte samimi görüntüleri ortaya çıktı.
Samimi görüntüleri ortaya çıkan Bircan Bali, sosyal medya hesabından ateş püskürdü. Bali'nin Mr. Jade lakaplı Özkan Şen ile görüntüleri sosyal medyaya düştü. Sevgilisinin evli olduğu iddia edilen Bali fotoğrafların yayılmasının ardından açtı ağzını yumdu gözünü...
“HUKUKİ YOLLARA BAŞVURACAĞIM”
Açıklama yaparken duygusal anlar yaşayan sunucu, konu hakkında şunları söyledi: Mayıs ayında 5 yıllık evliliğim bitirdim, bekarım. Benimle ilgili haber çıkarılan kişi ile ilk yemeği temmuz ayında yedim. iki bekar insanın ilişki yaşamasından haber çıkar mı? Çıkmaz.
Haber yapmak için ya Bircan’a evli diyelim ya da diğerine evli diyelim dediniz. Ben kınadığım hiçbir şeyi yapmam. Hayatım boyunca bana iftira atanları Allah’a havale ettim ama bu sefer hukuki yollara başvuracağım.
Destek mesajları geliyor arayan dostlarım var ama en önemlisini söylemek istiyorum. Eski eşim Şenol benimle konuşarak "Sonuna kadar senin arkandayım sen bana hiç böyle bir şey yapmadın" dedi. Benim için yeterli ben ondan helallik alarak sizlerin gözleri önü boşandım.
Allah'tan korkmayan herkesi ben Allah'a havale ediyorum ve bunu kimin yaptığını biliyorum. Şimdi o kapanan dosyalar pazartesi itibariyle belgeleriyle açıklanacak. Bu konuyla alakalı ilk ve son defa konuştum.
Öte yandan Bircan Bali'nin görüntülerinin sızdırılmasının ardından Nİhat Doğan'ın Instagram hesabından yaptığı bir paylaşımına düştüğü, "Ey ekranlarınnamus tüccarları vallahi incilttiğiniz yerden incinecek, kırdığınız yerden kırılacaksınız. Vallahi! Allah yarına bıracak ama yanınıza asla bırakmayacak. ND ile dans en son şanstır bunu bilmeli yola gelmeliydin. Gerçeklerin er veya geç ortaya çıkma gibi kötü bir huyu vardır. (belki belki yarından da yakın)" notu 'Fotoğrafları sızdıran Nihat Doğan mı?' sorusunu gündeme getirdi.
Bircan Bali, 2013 senesinde dünyaevine girdiği Şenol İpek’le geçtiğimiz mayıs ayında boşanmıştı.
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