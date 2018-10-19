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Destek mesajları geliyor arayan dostlarım var ama en önemlisini söylemek istiyorum. Eski eşim Şenol benimle konuşarak "Sonuna kadar senin arkandayım sen bana hiç böyle bir şey yapmadın" dedi. Benim için yeterli ben ondan helallik alarak sizlerin gözleri önü boşandım.