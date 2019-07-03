Bireysel döviz alımlarında Banka Sigorta Muamele Vergisi'nin (BSMV) binde 1'den binde 2'ye çıkarılmasının planlandığı belirtildi. Söz konusu planda Cumhurbaşkanı'na BSMV'yi 10 katına kadar artırma yetkisinin verilmesi de öngörülüyor.
BSMV NEDİR?
BSMV‘nin açılımı Banka Sigorta Muamele Vergisi’dir. Eğer kredi veya kredili mevduat hesabınızı kullandıysanız banka sizden BSMV adı altında ücret almaktadır. Ve ödemeleriniz süresince her ay BSMV yansıtılır.
Merkez Bankası talimatları doğrultusunda Kredilendirme işlemlerinden doğan vergiyi bankaların müşterilerinden tahsil ettiği bir vergi türüdür.
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