Birkaç gün için yağış uyarısı var ancak yaz kapıda!

Güneş artık iyice ısıtıyor, gündüz her merkezde güneşlenen bir semtte yaz havası yaşanıyor. Fakat bugünler özellikle günlerin öğle ve akşam saatleri yağmurlu geçecek. Hava tahminlerinde gelecek 4-5 gün için uyarılar ve yağışların kuvvetli geleceği riskli alanlar var.

29 Mayıs Perşembe (Bugün) Kumluca, Antalya’nın iç kesimleri ile Konya çevrelerinde, Akşehir-Afyonkarahisar arasında ve Ankara-Çorum-Sivas arasında kuvvetli gök gürültülü yağmur bekleniyor. Bu alana yakın diğer Anadolu topraklarımızda da yağmurlu bir perşembe günü olacak. Akdeniz’in iç kesimleri ile İç Anadolu ve Doğu Anadolu arasındaki bu yağışlar gece saatleri kesilecek. Adana-Osmaniye arasında ise bu gece kuvvetli sağanak nedeniyle zemin katlarda su baskınları yaşanabilir, özellikle Belören-Akpınar-Gündoğan gibi vadi ve derelerin aktığı kesimlerde tedbirli olmakta yarar var.

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Gelecek 4 gün Türkiye’nin her bölgesinde bahar yağmurları sürebilir. İstanbul ve İzmir yağışların en az olacağı büyük merkezler, Ankara’da ise 3 Haziran Salı gününe kadar yağmurlar aralıklarla sürecek. Gece kesip, öğleden sonra kuvvetlenen ve gök gürültülü şimşekli bir atmosferde yaşanacak bu yağmurlar, kış sezonunu iyi geçiremeyen ve yüzde 20’nin altında su seviyeleriyle yaza giren Ankara ve Eskişehir ile çevre merkezlere iyi gelecektir. Fakat sosyal yaşamı ve açık hava etkinliklerini, şehir trafiğini olumsuz etkileyebilir. Ankara’da gelecek hafta (2-3 Haziran) yağışlar kesilip güneşli günler sürecek görünüyor.

İstanbul’da bu akşam yaklaşırken 17-18 sularında şehrin güney ilçelerinde biraz yağabilir, kuvvetli yağış beklenmiyor. Körfez-Adapazarı çevresinde ve Düzce’de akşam kuvvetli sağanak geçişleri görülebilir. İstanbul’da ve Marmara genelinde sıcaklıklar gündüz 20-22°C civarında seyrediyor. Yürüyüş yaparken çok terletmeyen ve gölgede pek üşütmeyen, mevsim normallerinde serin bir ilkbahar havası hakim. İstanbul için belki de son dönemin en konforlu ve kaliteli havası, toz ve partiküllerin yağmurlarla havadan yere inmesi ile hava kalitesi yükseldi. Karadeniz kıyılarında çok kuvvetli ve uzun süreli bir yağış beklenmiyor. Fakat Samsun-Ordu-Trabzon boyunca akşam saatleri yaklaşırken yağmur geçişleri yaşanabilir. Bu durum Karadeniz’de 4 gün daha sürecek. Yağışlar denizden uzak iç kesimlerde, dağ ve tepelerin çevrelerinde kuvvetli olacak. Kıyı Karadeniz’de ise 18-20°C arası değişen sıcaklıklarla aralıklı yağmurlu günler geçireceğiz. Doğu Anadolu’da güneşli ve ılık bir ilkbahar havası yaşanıyor. 30 Mayıs Cuma günü ise Ağrı-Kars çevresi başta olmak üzere bölge genelinde gök gürültülü bahar yağmurları görülecek. Hava sıcaklıkları Ağrı’da gündüz 22°C, Erzurum çevresinde 19°C’lerde seyrediyor. Bölgede hafta sonu hava yeniden açıyor, cumartesi ve pazar Doğu Anadolu 25°C’yi aşarak güneşleniyor.