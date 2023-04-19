Bitcoin 20 dakikada yüzde 3 değer kaybetti

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HABERTURK.COM

Pazartesi günü 29.100 dolara kadar gerileyen Bitcoin dün 30.400 doların üzerini görmüş ancak yükselişi bu seviyede durmuştu.

Bitcoin yeni güne kararsız başlamasının ardından TSİ 11.05'te 30.030 dolardan işlem görürken ani bir satış geldi. 11.25'te 29.135 dolara kadar geriledi. Yani 20 dakikada yüzde 3 değer kaybetti.

Ardından hafif yükselişle 29.200 doların üzerine çıktı.

Bitcoin'in 24 saatlik seyri ($):

Bitcoin'de yaşanan bu sert düşüşe neden olabilecek görünürde bir haber akışı olmadı. Bu düşüşle beraber dünyanın en büyük kripto parası 30.000 dolarlık psikolojik seviyenin altına geriledi.

Benzer şekilde Ethereum da yaklaşık 1 saatte yüzde 3.6 değer kaybederek 1.997 dolara geriledi.

1 AYDA YÜZDE 8 YÜKSELDİ

Son düşüşe rağmen Bitcoin son 1 ayda dolar bazında yatırımcısına yüzde 8.1 kazandırdı. 1 ayda yaşanan bu yükselişte ABD'de enflasyonun beklentilerin altında kalması ve buna bağlı olarak Fed'in faiz artırımlarında haziran itibarıyla frene basacağı beklentisinin güçlenmesi etkili oldu.