Bitcoin 20 dakikada yüzde 3 değer kaybetti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Kripto Para
ABONE OL

Bitcoin 20 dakikada yüzde 3 değer kaybetti

Bitcoin 30.000 doların hemen üzerindeyken gelen sert satışla 20 dakika içerisinde 29.135 dolara geriledi

Bitcoin 20 dakikada yüzde 3 değer kaybetti
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM

Pazartesi günü 29.100 dolara kadar gerileyen Bitcoin dün 30.400 doların üzerini görmüş ancak yükselişi bu seviyede durmuştu.

Bitcoin yeni güne kararsız başlamasının ardından TSİ 11.05'te 30.030 dolardan işlem görürken ani bir satış geldi. 11.25'te 29.135 dolara kadar geriledi. Yani 20 dakikada yüzde 3 değer kaybetti.

Ardından hafif yükselişle 29.200 doların üzerine çıktı.

Bitcoin'in 24 saatlik seyri ($):

Bitcoin'de yaşanan bu sert düşüşe neden olabilecek görünürde bir haber akışı olmadı. Bu düşüşle beraber dünyanın en büyük kripto parası 30.000 dolarlık psikolojik seviyenin altına geriledi.

Benzer şekilde Ethereum da yaklaşık 1 saatte yüzde 3.6 değer kaybederek 1.997 dolara geriledi.

1 AYDA YÜZDE 8 YÜKSELDİ

Son düşüşe rağmen Bitcoin son 1 ayda dolar bazında yatırımcısına yüzde 8.1 kazandırdı. 1 ayda yaşanan bu yükselişte ABD'de enflasyonun beklentilerin altında kalması ve buna bağlı olarak Fed'in faiz artırımlarında haziran itibarıyla frene basacağı beklentisinin güçlenmesi etkili oldu.

ÖNERİLEN VİDEO
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Kripto madenciliğinde kullanılan çip üretimini sonlandırdı
KRİPTO PARA Kripto madenciliğinde kullanılan çip üretimini ...
Dijital ruble teste hazır
KRİPTO PARA Dijital ruble teste hazır
Bitcoin 10 ayın zirvesini gördü
KRİPTO PARA Bitcoin 10 ayın zirvesini gördü
FTX 7.3 milyar dolarlık varlığını 'kurtardı'
KRİPTO PARA FTX 7.3 milyar dolarlık varlığını 'kurtardı'
Bitcoin ABD enflasyonuna nasıl tepki verdi
KRİPTO PARA Bitcoin'de 'enflasyon' etkisi
Bitcoin 10 ayın zirvesinde: ABD enflasyon verisi bekleniyor
KRİPTO PARA 10 ay sonra kritik seviyeyi aştı
Binance bankacılık ortağı bulmakta zorlanıyor
KRİPTO PARA Kripto varlık devi, bankacılık ortağı bulmakta ...
Twitter etkisi geçti Dogecoin çakıldı
KRİPTO PARA Dogecoin'de sert düşüş
Kuş gitti köpek geldi: Twitter logosundaki değişiklik Dogecoin'e yaradı! - Son Dakika Ekonomi Haberleri
KRİPTO PARA Kuş gitti köpek geldi, piyasa hareketlendi
1.000 Euro'nun üzerindeki kripto para işlemlerine sıkı denetim talebi
KRİPTO PARA Kripto para işlemlerine sıkı denetim talebi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.