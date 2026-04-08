        Haberler Ekonomi Kripto Para Bitcoin 71 bin doları aştı - Kripto Para Haberleri

        Bitcoin 71 bin doları aştı

        ABD ile İran arasında sağlanan ateşkesin ardından kripto para piyasasında yükseliş hız kazandı. Bitcoin 71 bin doların üzerine çıkarken, piyasa genelinde alımlar dikkat çekti

        Giriş: 08.04.2026 - 11:09 Güncelleme:
        Küresel piyasalarda jeopolitik tansiyonun düşmesi kripto varlıklara alım getirdi. ABD ile İran arasında sağlanan ateşkesin ardından artan risk iştahı, kripto para piyasasında yukarı yönlü hareketi beraberinde getirdi.

        Piyasanın en büyük kripto varlığı Bitcoin, günlük yüzde 4.5 değer kazanarak 71 bin 700 dolar seviyesini aştı.

        Ethereum da yükselişe eşlik etti. Piyasanın ikinci büyük varlığı, son 24 saatte yüzde 6’nın üzerinde değer kazanarak 2.200 dolar seviyesinin üzerine çıktı.

        GENİŞ TABANLI YÜKSELİŞ

        Kripto para piyasasında yükseliş yalnızca büyük varlıklarla sınırlı kalmadı. Altcoinlerde de yukarı yönlü hareketler öne çıkarken, piyasa genelinde toparlanma eğilimi güç kazandı.

        Toplam kripto para piyasa değeri 2,4 trilyon doların üzerine çıkarken, işlem hacminde de artış yaşandı. Bu durum piyasaya yeni para girişinin hızlandığına işaret etti.

        ATEŞKES RİSK İŞTAHINI ARTIRDI

        Analistler, yükselişin arkasında jeopolitik risklerin azalmasının bulunduğunu belirtiyor. ABD ile İran arasında sağlanan ateşkesin, küresel piyasalarda risk iştahını artırdığı ve yatırımcıların yeniden daha riskli varlıklara yöneldiği ifade ediliyor.

        Kripto piyasasında ayrıca kısa pozisyonların tasfiye edilmesinin de yükselişi destekleyen unsurlar arasında yer aldığı belirtiliyor.

        UZMANLAR TEMKİNLİ

        Uzmanlar, mevcut yükselişin büyük ölçüde makro gelişmelere bağlı olduğunu vurgularken, fiyat hareketlerinin kalıcılığı konusunda temkinli olunması gerektiğine işaret ediyor.

        Ateşkes sürecinin devamı ve küresel piyasalardaki risk algısının seyri, kripto para piyasasının yönü üzerinde belirleyici olmaya devam edecek.

