Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 14.259,17 %1,43
        DOLAR 44,7341 %0,10
        EURO 52,7272 %0,31
        GRAM ALTIN 6.870,81 %0,84
        FAİZ 40,04 %-1,65
        GÜMÜŞ GRAM 111,76 %2,86
        BITCOIN 74.605,00 %1,92
        GBP/TRY 60,5526 %0,28
        EUR/USD 1,1780 %0,18
        BRENT 98,45 %-0,92
        ÇEYREK ALTIN 11.233,78 %0,84
        Haberler Ekonomi Kripto Para Bitcoin 74 bin doları aştı

        Bitcoin 74 bin doları aştı

        Kripto para piyasalarının lideri Bitcoin, Japonya Merkez Bankası'ndan gelen güvercin sinyaller ve kısa pozisyonların tasfiye edilmesiyle 74 bin doların üzerine çıktı. Piyasada gözler 75 bin dolar direncine çevrilirken, 16 Nisan'daki SEC toplantısı kısa vadeli yön açısından kritik görülüyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14 Nisan 2026 - 11:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bitcoin 74 bin doları aştı

        Bitcoin, günlük 4,95 değer kazanarak 74 bin 544 dolar seviyesine yükseldi. Bitcoin’in performansı, aynı dönemde yüzde 4,41 artan genel piyasa yükselişinin üzerine çıkarak dikkat çekti. Yükselişte Japonya Merkez Bankası’ndan gelen güvercin mesajlar ile piyasada yaşanan güçlü 'short squeeze' etkili oldu.

        Piyasalarda risk iştahını artıran ana unsur, Japonya Merkez Bankası Başkanı Kazuo Ueda’nın yakın vadede faiz artışı planlanmadığına işaret eden açıklamaları oldu. Bu mesajlar, düşük maliyetli Japon yeni ile borçlanarak daha yüksek getirili varlıklara yatırım yapılmasını ifade eden “carry trade” işlemlerini hızlandırdı.

        Artan likidite ve risk iştahı Bitcoin’e yönelimi güçlendirirken, piyasadaki yoğun short pozisyonların tasfiye edilmesi yükselişi hızlandırdı. Son 24 saatte Bitcoin’de toplam likidasyonlar yüzde 507,77 artarak 224,96 milyon dolara ulaştı. Bunun 216,14 milyon dolarlık kısmını short pozisyonlar oluşturdu.

        Analistler, yükselişin Bitcoin’e özgü bir gelişmeden ziyade küresel likidite beklentilerindeki değişim ve kaldıraçlı pozisyonların çözülmesinin birleşimiyle gerçekleştiğine işaret ediyor.

        75 BİN DOLAR DİRENÇ, 72 BİN DOLAR DESTEK

        Teknik görünümde Bitcoin’in çok aylı bant hareketinin üst sınırını test ettiği görülüyor. 72 bin 742 dolar seviyesi (yüzde 50 Fibonacci geri çekilme noktası) kısa vadede kritik destek olarak öne çıkarken, 75 bin–75 bin 500 dolar aralığı güçlü direnç bölgesi olarak izleniyor.

        Bu seviyenin aşılması halinde yükselişin hız kazanarak 200 günlük hareketli ortalamanın bulunduğu yaklaşık 83 bin dolara yönelmesi bekleniyor. Olası geri çekilmelerde ise 72 bin 742 doların altına sarkılması durumunda 71 bin 510 dolara doğru bir düzeltme riski bulunuyor.

        GÖZLER SEC TOPLANTISINDA

        Kısa vadede piyasa açısından bir diğer önemli başlık ise ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun (SEC) 16 Nisan’da düzenleyeceği “CLARITY Act” yuvarlak masa toplantısı olacak. Söz konusu toplantının düzenleyici çerçeveye ilişkin beklentiler üzerinden piyasa algısını etkileyebileceği belirtiliyor.

