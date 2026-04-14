Bitcoin 74 bin doları aştı

Bitcoin, günlük 4,95 değer kazanarak 74 bin 544 dolar seviyesine yükseldi. Bitcoin’in performansı, aynı dönemde yüzde 4,41 artan genel piyasa yükselişinin üzerine çıkarak dikkat çekti. Yükselişte Japonya Merkez Bankası’ndan gelen güvercin mesajlar ile piyasada yaşanan güçlü 'short squeeze' etkili oldu.

Piyasalarda risk iştahını artıran ana unsur, Japonya Merkez Bankası Başkanı Kazuo Ueda’nın yakın vadede faiz artışı planlanmadığına işaret eden açıklamaları oldu. Bu mesajlar, düşük maliyetli Japon yeni ile borçlanarak daha yüksek getirili varlıklara yatırım yapılmasını ifade eden “carry trade” işlemlerini hızlandırdı.

Artan likidite ve risk iştahı Bitcoin’e yönelimi güçlendirirken, piyasadaki yoğun short pozisyonların tasfiye edilmesi yükselişi hızlandırdı. Son 24 saatte Bitcoin’de toplam likidasyonlar yüzde 507,77 artarak 224,96 milyon dolara ulaştı. Bunun 216,14 milyon dolarlık kısmını short pozisyonlar oluşturdu.

Analistler, yükselişin Bitcoin’e özgü bir gelişmeden ziyade küresel likidite beklentilerindeki değişim ve kaldıraçlı pozisyonların çözülmesinin birleşimiyle gerçekleştiğine işaret ediyor.

75 BİN DOLAR DİRENÇ, 72 BİN DOLAR DESTEK

Teknik görünümde Bitcoin’in çok aylı bant hareketinin üst sınırını test ettiği görülüyor. 72 bin 742 dolar seviyesi (yüzde 50 Fibonacci geri çekilme noktası) kısa vadede kritik destek olarak öne çıkarken, 75 bin–75 bin 500 dolar aralığı güçlü direnç bölgesi olarak izleniyor.

Bu seviyenin aşılması halinde yükselişin hız kazanarak 200 günlük hareketli ortalamanın bulunduğu yaklaşık 83 bin dolara yönelmesi bekleniyor. Olası geri çekilmelerde ise 72 bin 742 doların altına sarkılması durumunda 71 bin 510 dolara doğru bir düzeltme riski bulunuyor.

GÖZLER SEC TOPLANTISINDA

Kısa vadede piyasa açısından bir diğer önemli başlık ise ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun (SEC) 16 Nisan’da düzenleyeceği “CLARITY Act” yuvarlak masa toplantısı olacak. Söz konusu toplantının düzenleyici çerçeveye ilişkin beklentiler üzerinden piyasa algısını etkileyebileceği belirtiliyor.