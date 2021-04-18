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Bitcoin ve tüm kripto paralarda sabah karşı büyük bir düşüş yaşandı. TSİ 6.20'de 60.000 dolar civarında olan Bitcoin 6.45 civarıda kısa bir süreliğine 53.700 dolara kadar geriledi.

Bitcoin özellikle Asyalı kullanıcların yoğunlukta olduğu borsalarda 51.000 civarında el değiştirdi. Bu da kesin olmamakla birlikte satışların Asya merkezli işlemlerde yaşandığı ihtimalini güçlendirdi.

Ancak bu seviyede fazla kalmadı ve gelen tepki alımlarıyla yeniden 57.000 doları üzerine çıktı. Benzer saatlerde Ethereum da 2.300 doların üzerinde seyrederken bir anda 2.044 dolara geriledi. Ardından 2.250 doların üzerine tırmandı.

İLK 100'ÜN 93'Ü DÜŞTÜ

Kripto paralar kayıplarının bir kısmını telafi etse de Bitcoin son 24 saatte yüzde 8.3 değer kaybetti. Ethereum'daki kayıp yüzde 9'u Binance'teki kayıp ise yüzde 10'u buldu. Piyasa değeri bakımından ilk 100'de bulunan kripto paraların 93'ü son 24 saatte değer kaybı yaşadı.

Bitcoin'de 60.000 doların hafif altına gerileme olunca yaşanan düşüşte kâr satışları etkili oldu. Bunun yanında bazı sitelerde ABD Hazine Bakanlığı'nın kara para aklanmasına aracı olduğu gerekçesiyle bazı kripto para kuruluşlarına ceza vereceği iddia edildi.

Bu dedikodu satışları hızlandırdı.

CUMA MERKEZ'İN YASAĞIYLA GERİLEDİ

Bitcoin çarşamba günü 64.863 dolarla rekor kırmıştı. Cuma günü ise Merkez Bankası'nın (TCMB) Türkiye'de kripto paraları yasaklamasıyla, başka ülkelerin benzer kararlar alabileceğine yönelik bir endişe yaşandı. Bu sebeple Bitcoin yaklaşık 2.000 dolarlık değer kaybıyla 61.000 doların altına düştü.

ABD'de 'kara para operasyonu' dedikodusu yayılırken Türkiye'de de MASAK kripto para platformlarında işlem yapanların bilgilerini talep etmişti. Hazine'de konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler yer almıştı:

"MASAK mali ve finansal birçok alanda çalışma yürütmektedir. Bu anlamda son yıllarda gündemde yer alan kripto varlıklar, özellikleri itibariyle kullanıcılarına bazı kolaylıklar sağlıyor olsa da, özellikle anonim bir yapıda olmaları dolayısıyla suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanı faaliyetlerinde de yoğun olarak kullanılabilmektedir.

MASAK'ın görev ve yetkileri çerçevesinde ve söz konusu suçlarla mücadele kapsamında kripto varlık alım-satım platformları gibi bu alanda faaliyet gösteren piyasa aktörlerinden konuya ilişkin olarak bilgi talep edilebilmektedir. Yapılan çalışma da MASAK'ın bahsedilen görev ve sorumlulukları içerisinde bulunmaktadır."