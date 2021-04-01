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Hazine'den kripto para borsası açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanlığı kripto para borsalarından kullanıcı bilgilerini istediğine dair haberlere iliişkin açıklamasında "MASAK'ın görev ve yetkileri çerçevesinde ve suçla mücadele kapsamında kripto varlık alım-satım platformları gibi bu alanda faaliyet gösteren piyasa aktörlerinden konuya ilişkin olarak bilgi talep edilebilmektedir. Yapılan çalışma da MASAK'ın bahsedilen görev ve sorumlulukları içerisinde bulunmaktadır" ifadelerini kullandı.

Son dakika haberi: Hazine'den kripto para borsası açıklaması
HABERTURK.COM

Hazine ve Maliye Bakanlığı kripto para borsalarından kullanıcı bilgilerini istediğine dair haberlere ilişkin açıklamada bulundu.

Yazılı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Günümüz dünyasında birçok ülkede mali istihbarat birimleri (Financial Intelligence Unit-FIU) suç gelirlerinin aklanmasıyla ve terörizmin finansmanıyla mücadele etmektir.

Ülkemizde bu mücadele esas itibariyle, Bakanlığımız bünyesinde Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanlığı'nca yürütülmektedir. MASAK, anılan fonksiyonları icra edebilmek için uygulama stratejileri geliştirmekte, ilgili kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyon sağlamakta, görüş ve bilgi alışverişinde bulunmaktadır."

'TERÖRİZMİN FİNANSMANINDA KULLANILABİLMEKTEDİR'

"MASAK mali ve finansal birçok alanda çalışma yürütmektedir. Bu anlamda son yıllarda gündemde yer alan kripto varlıklar, özellikleri itibariyle kullanıcılarına bazı kolaylıklar sağlıyor olsa da, özellikle anonim bir yapıda olmaları dolayısıyla suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanı faaliyetlerinde de yoğun olarak kullanılabilmektedir.

MASAK'ın görev ve yetkileri çerçevesinde ve söz konusu suçlarla mücadele kapsamında kripto varlık alım-satım platformları gibi bu alanda faaliyet gösteren piyasa aktörlerinden konuya ilişkin olarak bilgi talep edilebilmektedir. Yapılan çalışma da MASAK'ın bahsedilen görev ve sorumlulukları içerisinde bulunmaktadır."

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