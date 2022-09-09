Bitcoin'de sert yükseliş 0:00 / 0:00

Dün Avrupa Merkez Bankası (RCB) 75 baz puanlık faiz artırımına giderken gerek karar metninde yer alan ifadeler gerekse ECB Başkanı Lagarde'ın açıklamalarında enflasyonla kararlılıkla mücadele mesajı öne çıktı.

Bunun yanında Fed Başkanı Jerome Powell da enflasyonu düşürmeye güçlü bir şekilde bağlı olduklarını belirterek, "İş bitene kadar devam etmeliyiz" değerlendirmesinde bulundu. Enflasyon ne kadar uzun süre hedefin üzerinde kalırsa riskin o kadar büyük olacağını kaydeden Powell, tarihin erken gevşeme politikasına karşı da güçlü bir şekilde uyardığını aktardı.

Söz konusu açıklamaların ardından piyasalarda Fed'in eylül, ECB'nin ise ekim toplantılarında 75'er faiz artırımına gidilmesine neredeyse kesin gözüyle bakılmaya başlandı.

2022 genelinde ABD hazine tahvil getirileriyle kripto paralar arasında ters bir ilişki olduğu göze çarpmıştı. Tahvil faizleri yükseldikçe genel olarak Bitcoin başta olmak üzere kripto paralarda düşüş kaydedildi.

Aslında son açıklamaların ışığında ABD 10 yıllık Hazine tahvillerinin getirisi yüzde 3.31 ile 11 yılın zirvesine yakın seyretmeye devam ediyor.

ETHEREUM 1.700 DOLARI AŞTI

Ancak buna rağmen Bitcoin bugün yüzde 7.7 değer kazanarak 20.600 doların üzerine tırmandı. Piyasa değeri bakımından en büyük ikinci kripto para olan Ethereum günlük yüzde 5.8 değer kazanarak 1.700 doların üzerini gördü. Binance Coin yüzde 5.4, Ripple yüzde 5.1, Cardano yüzde 4.8, Solana 9.4, Polkadot yüzde 8.2 yükseldi.

Analistler tahvil getirilerindeki yükselişe rağmen Fed ve ECB'den beklentilerin netleşmesiyle piyasalardaki belirsizlik bulutlarının dağıldığını ifade etti. Azalan belirsizliklerin risk iştahını artırdığına dikkat çekti.

'BİRLEŞMEDEN' OLUMLU KATKI

Bunun yanında beklenen 'Ethereum birleşmesi' de kripto para piyasasındaki olumlu rüzgarlara katkıda bulunuyor.

15 Eylül'de başlayacak Ethereum tarihinin en büyük güncellemesiyle bu kripto para ağının temel teknolojisi iş kanıtı (proof of work) sisteminden hisse kanıtı (proof of stake) sistemine değişecek. Böylece madencilikte karmaşık bilgisayar hesaplamaları değil kullanıcıların teyidi yeterli olacak. Bu güncellemeyle beraber Ethereum'da elektrik tüketiminin mevcut seviyesinin yüzde 1'ine düşeceği iddia ediliyor.